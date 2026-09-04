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Eurojackpot: Resultado del sorteo de hoy viernes 04 de septiembre de 2026

Comprueba el resultado del sorteo de Eurojackpot de la ONCE de hoy, viernes 04 de septiembre de 2026. Consulta si eres uno de los premiados del Eurojackpot de hoy que cuenta con un bote de 23.000.000 euros.

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En breves instantes podrás conocer el resultado del Eurojackpot de hoy, viernes 04 de septiembre de 2026. Comprueba tu número de la ONCE y descubre si ha sido premiado en el sorteo de hoy que cuenta con un bote de 23.000.000 euros.

Los viernes se celebra el sorteo del Eurojackpot ofrecido por la ONCE y tendrás la posibilidad de ganar un premio final de 10 millones de euros. El premio final es el resultado de la acumulación de cada sorteo, con la posibilidad de ganar hasta 90 millones de euros. De todas las apuestas recaudadas, el 50% del total está destinado a los premios.

En el sorteo del Eurojackpot, la apuesta sencilla consiste en apostar 5 números distintos comprendidos entre el 1 y el 50 más 2 soles, con números que vayan del 1 al 10. Por otro lado, la apuesta múltiple permite seleccionar 5, 6, 7, 8, 9 o 10 números a elegir más 2, 3, 4 o 5 soles que los acompañen. Para participar en el sorteo con una apuesta múltiple selecciona 5, 6, 7, 8, 9 o 10 números, y 2, 3, 4 o 5 soles

Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo del Eurojackpot de la Once son aquellos que hace públicos la Organización Nacional de Ciegos de España (ONCE). Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones en este artículo.

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