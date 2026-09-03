Dónde han caído los premios de la Lotería Nacional, La Primitiva, Bonoloto, ONCE y EuroDreams de hoy jueves 3 de septiembre de 2026

Este jueves 3 de septiembre de 2026 se han celebrado los sorteos de la Bonoloto, La Primitiva, EuroDreams, Lotería Nacional y ONCE. Comprueba aquí dónde han sido validados.

La Primitiva

El resultado del sorteo de La Primitiva de hoy, jueves 3 de septiembre de 2026, con un bote de 9,5 millones de euros, ha agraciado a la combinación formada por los números 20, 24, 29, 34, 39 y 40, siendo el número complementario el 13 y el reintegro el 5. Además, el Joker de hoy ha premiado con 1 millón de euros al número 6 686 741.

En el sorteo de La Primitiva de hoy no existen boletos acertantes de Categoría Especial (6 aciertos + Reintegro) ni de Primera Categoría (6 aciertos), por tanto, el fondo destinado a ambas Categorías se ofrecerá como BOTE en el próximo sorteo de La Primitiva, donde un único acertante de Primera Categoría con Categoría Especial podría ganar 11.900.000,00 euros.

De Segunda Categoría (5 aciertos + Complementario) existen CUATRO boletos acertantes, que han sido validados en la Administración de Loterías nº 11 de GIRONA, situada en Maçana, 55; en la nº 3 de GIJÓN(Asturias), situada en Río de Oro, 8; en la nº 2 de IBIZA (Illes Balears), situada en Obispo Torres, 8; y en la nº1 de SANXENXO (Pontevedra), situada en Rúa de Marid, 62.

Bonoloto

El ganador de la Bonoloto de hoy, jueves 3 de septiembre de 2026 ha sido para el número 07, 13, 27, 29, 37 y 39, siendo el número complementario el 10 y el reintegro el 2. El sorteo de la Bonoloto tiene un bote de 1.500.000 euros.

De Primera Categoría (6 aciertos) no existen boletos acertantes, por lo que con el BOTE generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo de BonoLoto un único acertante podría ganar 2.000.000,00 euros.

De Segunda Categoría (5 aciertos + Complementario) existe UN boleto acertante que ha sido validado a través del canal oficial de internet de Loterías y Apuestas del Estado: www.loteriasyapuestas.es.

EuroDreams

El ganador del Eurodreams de hoy, jueves 3 de septiembre de 2026 ha sido para el número 08 18 20 22 33 40 y el dream 1. El sorteo del Eurodreams tiene un premio de 20.000 euros al mes durante 30 años.

En el sorteo de EuroDreams de hoy no existen boletos acertantes de Primera Categoría (6 + 1).

En el sorteo de EuroDreams de hoy no existen boletos acertantes de Segunda Categoría (6 + 0).

Lotería Nacional

El primer premio de la Lotería Nacional de hoy, jueves 3 de septiembre de 2026 ha sido para el número 48.288, dotado con 300.000 euros a la serie. El segundo premio, que asciende a 60.000 euros a la serie, ha agraciado al número 83.206. Los reintegros de la Lotería Nacional del jueves han sido para los números acabados en 3, 4 y 8.

El primer premio ha tocado en la localidad de Castelldefels, Barcelona.

El segundo premio ha tocado en la localidad de Oviedo, Asturias.

ONCE

El número premiado en el sorteo del Cupón Diario de la ONCE de hoy, jueves 3 de septiembre de 2026 es el 41258. El premio del sorteo asciende a 35.000 euros por cupón en el sorteo de la ONCE. Además, la serie 038 del mismo número ha sido agraciada con el premio de 500.000 euros al contado del Cupón Diario de la ONCE.

La fecha que ha resultado premiada en el sorteo Mi Día de la ONCE de hoy, jueves 3 de septiembre de 2026 ha sido el 06 MAR 1986, y el número de la suerte el 11.

En el sorteo de Mi día, celebrado el jueves 3 de septiembre, las combinaciones agraciadas con el premio de primera categoría, que asciende a 3.000,00 euros, han sido vendidas en CATARROJA (VALENCIA) y PALMAS DE GRAN CANARIA (LAS) (LAS PALMAS).

En el caso de que coincidan varios premios en una misma fecha, se abonará el importe del premio superior.

El premio máximo de Mi día tendrá una cuantía fija a excepción si existiesen más de 300 combinaciones acertantes. Superado este número de combinaciones, el premio de dicha categoría pasará a ser variable, siendo el importe del premio el resultado de dividir los 900.000,00 € entre el número de combinaciones acertantes.

El resultado del sorteo del Super Once de hoy, jueves 3 de septiembre de 2026 es 02 04 16 23 24 28 35 37 38 39 44 45 46 48 51 54 56 59 77 83.

En el sorteo del Super 11, celebrado el jueves 3 de septiembre, no han aparecido apuestas ganadoras de 11 aciertos de 11 jugados, de 10 aciertos de 10 jugados ni de 10 aciertos de 11 jugados.

Ninguno de los premios es acumulativo. En el caso de que coincidan varios premios en una misma combinación, se abonará el importe del premio superior.

El viernes, 4 de septiembre de 2026 un único acertante podría ganar: 1.000.000 €

El precio unitario de la combinación es de un euro (1€) por sorteo.