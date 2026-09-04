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Euromillones: Resultado del sorteo de hoy viernes 04 de septiembre de 2026

Comprueba el resultado del sorteo de Euromillones de hoy, viernes 04 de septiembre de 2026 con el que podrás ganar un bote de 89.000.000 euros.

Comprobar Euromillones: Resultado del sorteo de hoy

Comprobar Euromillones: Resultado del sorteo de hoy Antena 3 Noticias

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A la espera de conocer el resultado de Euromillones de hoy, viernes 04 de septiembre de 2026. El bote de Euromillones es de 89.000.000 euros. En breves instantes podrás comprobar si tu número ha sido premiado en el sorteo de Euromillones y El Millón de hoy.

Cada apuesta del sorteo de Euromillones tiene un precio de 2,50 €. Para jugar tendrás que seleccionar 5 números entre el 1 y el 50 y dos estrellas, entre los números 1 y 11. Los ganadores del Euromillones son aquellos que aciertan todos los números. El bote de Euromillones que te puedes llevar si aciertas cinco dígitos y una estrella es un 3,95% del total, mientras que si solo aciertas los cinco números en juego, el premio que te corresponde es un 0,92% de la cantidad total. La cantidad de ese día se acumula en el próximo bote en caso de que no haya ningún ganador.

El sorteo de Euromillones se celebra en nueve países de Europa semanalmente, cada martes y viernes.

La normativa del sorteo de Euromillones advierte que cuando se alcancen los 190 millones de bote máximo, éste se mantendrá durante cuatro sorteos más. Si en ninguno de ellos hay un acertante de la máxima categoría, la suma del bote de Euromillones del sorteo del martes 8 de octubre se repartiría entre los acertantes de la siguiente categoría premiada.

El 50% de la recaudación del sorteo de Euromillones se destina a premios, repartidos en 13 categorías en función de los aciertos. Si el primer premio quedara desierto, el importe recaudado pasaría a engrosar el bote para futuros sorteos.

Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo de Euromillones son aquellos que hace públicos la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado. Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones

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