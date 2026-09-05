Premios del Sorteo Extraordinario de Septiembre de la Lotería Nacional del sábado 5 de septiembre 2026

El Sorteo Extraordinario de Septiembre es uno de los grandes eventos de la Lotería Nacional del verano al ser el cuarto y último sorteo extraordinario de la temporada estival. Frente a los otros sorteos habituales de jueves y sábado, la Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado propone en esta ocasión premios de mayor cuantía.

Si estás pensando en participar, aquí encontrarás información de los premios para el sorteo que tendrá lugar el sábado, 5 de septiembre a las 13:00 horas y que podrás seguir desde la web de Antena 3 Noticias.

Premios del Sorteo Extraordinario de la Lotería Nacional de Septiembre 2026

El Sorteo Extraordinario de Agosto de la Lotería Nacional reparte miles de premios por toda España. Entre los principales, destacamos:

Primer premio: 150.000 € por décimo

Segundo premio: 30.000 € por décimo

Tercer premio: 15.000 € por décimo

Premios a las cuatro últimas cifras

Premios a las tres últimas cifras

Premios a las dos últimas cifras

Reintegros

Esta distribución de premios hace que muchos décimos resulten premiados, aumentando las probabilidades de ganar frente a otros sorteos.

El total del reparto de premios del Sorteo Extraordinario de Septiembre es de 105.000.000 euros.

Recuerda que podrás cobrar premios de hasta 2.000 euros en Administraciones, pero si son mayores debes acudir a entidades bancarias.

Además, ten en cuenta que los premios inferiores a 40.000 euros están exentos de IRPF. A partir de esa cantidad se aplica una retención del 20% sobre el excedente.

Es decir, en el caso del primer premio, de 150.000 euros, 40.000 euros no tendrían retención y en los 110.000 restantes será del 20%, esto es 22.000 euros que se pagarán de impuestos. Por lo que el ingreso neto del primer premio es de 128.000 euros. Los premios segundo y tercero resultan exentos íntegramente.

Probabilidades y estructura del sorteo de la Lotería Nacional

La probabilidad de ganar la lotería varía significativamente entre los diferentes juegos disponibles en España. En el caso del Sorteo Extraordinario de Septiembre de la Lotería Nacional para ganar el primer premio, las probabilidades son iguales que si se trata de un sorteo ordinario de jueves o de sábado: 1 entre 100.000, es decir, hay un 0,001% de opciones de conseguir la combinación ganadora.

En cualquier caso, este sorteo de la Lotería Nacional es la oportunidad para muchos jugadores de conseguir un poco de ilusión tras la vuelta a la rutina de septiembre