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Sorteo Bonoloto hoy: Comprobar número del viernes 04 de septiembre de 2026

Comprueba el resultado del sorteo de la Bonoloto de hoy, viernes 04 de septiembre de 2026 con el que podrás ganar un bote de 2.000.000 euros.

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Estamos a la espera de conocer el resultado del sorteo de la Bonoloto de hoy viernes 04 de septiembre de 2026 con un bote de 2.000.000 euros.

En La Bonoloto hay que hacer una combinación de seis números distintos que estén comprendidos entre el 1 y el 49. El precio por apuesta es de 0,5 euros, pero el mínimo son dos, por lo que no se permite jugar menos de 1 euro. También se puede realizar una apuesta para dos o más días.

Para jugar a la Bonoloto puedes participar de forma puntual de lunes a sábado o los 6 días de la semana gracias a la apuesta semanal del sorteo.

La Bonoloto es un sorteo que se celebra 6 días a la semana, de lunes a sábado. Se celebra desde 1988 y ha tenido pocos cambios, entre ellos el reintegro.

Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo de la Bonoloto son aquellos que hace públicos la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado. Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones en este artículo.

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