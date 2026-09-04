Horario del Sorteo Extraordinario de Septiembre de la Lotería Nacional del sábado 5 de septiembre del 2026

Desde hace unos años, la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE) organiza en septiembre el cuarto y último de los sorteos extraordinarios de verano (vacaciones, julio, agosto y septiembre). En esta ocasión, las administraciones de loterías cuentan con que los jugadores aprovechen los últimos días en sus destinos veraniegos para adquirir un décimo que les ayude a afrontar la vuelta al cole y el inicio de la rutina.

Al tratarse de un sorteo especial, el precio del billete asciende a 15 euros el décimo, como mayores son también las cuantías de los premios. Si estás pensando en participar, a continuación te contamos la fecha y la hora de celebración de este sorteo tan especial.

¿Qué día se celebra el Sorteo Extraordinario de Septiembre de la Lotería Nacional?

El calendario oficial de la SELAE presenta, desde hace varios años, cuatro sorteos extraordinarios durante el verano, siendo el Sorteo Extraordinario de Septiembre el último de ellos:

Sorteo Extraordinario de Verano : 4 de julio de 2026

: 4 de julio de 2026 Sorteo Extraordinario de Julio : 11 de julio de 2026

: 11 de julio de 2026 Sorteo Extraordinario de Agosto : 1 de agosto de 2026

: 1 de agosto de 2026 Sorteo Extraordinario de Septiembre: 5 de septiembre de 2026

Por lo tanto, el sábado día 5 se celebrará el sorteo especial de septiembre de la Lotería Nacional. Un día señalado por los jugadores, tanto habituales como esporádicos, para probar suerte y conseguir un buen pellizco que ayude a encarrilar económicamente la recta final del año.

¿A qué hora se celebra el Sorteo Extraordinario de Septiembre de la Lotería Nacional?

El Sorteo Extraordinario de Septiembre de la Lotería Nacional 2026 se celebrará a las 13:00 horas, en el Salón de Sorteos de Loterías y Apuestas del Estado, en Madrid.

Como es habitual en los sorteos de la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado, se emplea el sistema de bombos múltiples.

¿Dónde ver el Sorteo Extraordinario de Septiembre de la Lotería Nacional?

Si quieres seguir este sorteo extraordinario en directo Antena 3 Noticias ofrecerá en exclusiva un directo en el podrás seguir todo lo que pase al minuto, para que no te pierdas ningún premio.