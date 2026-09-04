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Horario del Sorteo Extraordinario de Septiembre de la Lotería Nacional del sábado 5 de septiembre del 2026

El Sorteo Extraordinario de Septiembre de la Lotería Nacional reparte un primer premio de 150.000 euros por décimo.

Horario del Sorteo Extraordinario de Septiembre de la Lotería Nacional

Horario del Sorteo Extraordinario de Septiembre de la Lotería Nacional Antena 3 Noticias

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Desde hace unos años, la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE) organiza en septiembre el cuarto y último de los sorteos extraordinarios de verano (vacaciones, julio, agosto y septiembre). En esta ocasión, las administraciones de loterías cuentan con que los jugadores aprovechen los últimos días en sus destinos veraniegos para adquirir un décimo que les ayude a afrontar la vuelta al cole y el inicio de la rutina.

Al tratarse de un sorteo especial, el precio del billete asciende a 15 euros el décimo, como mayores son también las cuantías de los premios. Si estás pensando en participar, a continuación te contamos la fecha y la hora de celebración de este sorteo tan especial.

¿Qué día se celebra el Sorteo Extraordinario de Septiembre de la Lotería Nacional?

El calendario oficial de la SELAE presenta, desde hace varios años, cuatro sorteos extraordinarios durante el verano, siendo el Sorteo Extraordinario de Septiembre el último de ellos:

  • Sorteo Extraordinario de Verano: 4 de julio de 2026
  • Sorteo Extraordinario de Julio: 11 de julio de 2026
  • Sorteo Extraordinario de Agosto: 1 de agosto de 2026
  • Sorteo Extraordinario de Septiembre: 5 de septiembre de 2026

Por lo tanto, el sábado día 5 se celebrará el sorteo especial de septiembre de la Lotería Nacional. Un día señalado por los jugadores, tanto habituales como esporádicos, para probar suerte y conseguir un buen pellizco que ayude a encarrilar económicamente la recta final del año.

¿A qué hora se celebra el Sorteo Extraordinario de Septiembre de la Lotería Nacional?

El Sorteo Extraordinario de Septiembre de la Lotería Nacional 2026 se celebrará a las 13:00 horas, en el Salón de Sorteos de Loterías y Apuestas del Estado, en Madrid.

Como es habitual en los sorteos de la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado, se emplea el sistema de bombos múltiples.

¿Dónde ver el Sorteo Extraordinario de Septiembre de la Lotería Nacional?

Si quieres seguir este sorteo extraordinario en directo Antena 3 Noticias ofrecerá en exclusiva un directo en el podrás seguir todo lo que pase al minuto, para que no te pierdas ningún premio.

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Loterías

Horario del Sorteo Extraordinario de Septiembre de la Lotería Nacional

Horario del Sorteo Extraordinario de Septiembre de la Lotería Nacional del sábado 5 de septiembre del 2026

Administración de loterías en Castellón de la Plana

Dónde han caído los premios de la Lotería Nacional, La Primitiva, Bonoloto, ONCE y EuroDreams de hoy jueves 3 de septiembre de 2026

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Lotería Nacional
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Resultado Lotería Nacional: Comprobar número hoy jueves 3 de septiembre de 2026

Comprobar Primitiva: Resultado del sorteo de hoy en directo
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Comprobar Primitiva: Resultado del sorteo de hoy jueves 3 de septiembre de 2026

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Resultado EuroDreams: Comprobar número hoy jueves 3 de septiembre de 2026

El número ganador del EuroDreams 08 18 20 22 33 40 de hoy, jueves 3 de septiembre de 2026 es el y el dream el 1, para conseguir 20.000 euros al mes durante 30 años.

Sorteo de la Bonoloto: Comprobar resultado de hoy
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Bonoloto: Resultado del sorteo de hoy jueves 3 de septiembre de 2026

El ganador del sorteo de la Bonoloto de hoy, jueves 3 de septiembre de 2026 es el 07, 13, 27, 29, 37 y 39, siendo el número complementario el 10 y el reintegro el 2. El ganador de la Bonoloto se lleva un premio de 1.500.000 euros.

Imagen de archivo de una administración de Loterías y Apuestas del Estado.

Dónde han caído los premios de la Bonoloto y el premio del Cupón Diario y Súper Once de este miércoles 2 de septiembre de 2026

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