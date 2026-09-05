Comprobar Sorteo Lotería Nacional: resultados del Sorteo Extraordinario de Septiembre de hoy sábado 5 de septiembre 2026

Estamos a la espera de conocer el resultado del Sorteo Extraordinario de Septiembre de Lotería Nacional de hoy, sábado 5 de agosto de 2026.

En breve, podrás comprobar tu número y saber si has sido uno de los premiados en este sorteo tan especial. ¡Mucha suerte!

Como sucede con cada uno de estos eventos de carácter extraordinario, son muchas las personas en toda España que están pendientes de conocer los resultados de este sorteo.

Y es que hay muchas opciones de conseguir alguno de los premios y poder empezar el noveno mes del año llevándote una alegría monetaria.

A continuación, te contamos cuál es el listado de premios y también cómo proceder en caso de resultar ganador. ¡Sigue leyendo y te contamos todo!

¿Cuáles son los premios de este Sorteo Extraordinario de Septiembre de la Lotería Nacional?

Los denominados sorteos extraordinarios tienen como denominador común que reparten grandes premios aprovechando alguna ocasión especial.

Por eso tienen más cantidad de premios que los sorteos ordinarios que suelen celebrarse en jueves y en sábado organizados por Loterías y Apuestas del Estado.

Para este Sorteo Extraordinario de Septiembre el listado tiene cantidades más que apetecibles y que, seguro, harán muy felices a varias personas.

Los principales premios de este sorteo son:

Primer premio: 150.000 € por décimo

Segundo premio: 30.000 € por décimo

Tercer premio: 15.000 € por décimo

Premios a las cuatro últimas cifras

Premios a las tres últimas cifras

Premios a las dos últimas cifras

Además, como es habitual, se premiará a terminaciones y reintegros.

¿Cómo cobrar un premio del Sorteo Extraordinario de Septiembre?

Una vez que haya finalizado el sorteo y que compruebes los resultados, si eres uno de los afortunados es importante conocer cómo puedes cobrar tu premio.

En el caso de los premios inferiores a 2.000 euros, deberás acercarte a los puntos de venta oficiales de Loterías y Apuestas del Estado y centros autorizados para poder cobrar tus décimos premiados. (hay 11.000 puntos de venta en toda España)

En caso de que te haya tocado uno de los conocidos como premios mayores, es decir, los décimos que acumulen un importe igual o superior a 2.000 euros, las circunstancias cambian.

Ahí el premio se cobrará exclusivamente en las entidades financieras autorizadas por SELAE.

Recuerda también que, en caso de que recibas una gran cantidad de dinero, este importe estará sujeto a tributación.

Los premios con cantidades inferiores a 40.000 euros están libres de impuestos.