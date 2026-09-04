Dónde han caído el bote de 89 millones de euros del Euromillones, el de 23 millones del Eurojackpot, el de 2 millones de la Bonoloto y los premios de la ONCE de hoy viernes 4 de septiembre de 2026

Este viernes 4 de septiembre de 2026 se han celebrado los sorteos de la Bonoloto, EuroMillones, Eurojackpot y ONCE. Comprueba aquí los resultados y premios.

Bonoloto

El resultado de la Bonoloto de hoy, viernes 4 de septiembre de 2026 agraciado con bote de 2.000.000 euros, ha sido para el número 02, 09, 15, 18, 24 y 33, siendo el número complementario el 43 y el reintegro el 7.

De Primera Categoría (6 aciertos) no existen boletos acertantes, por lo que con el BOTE generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo de BonoLoto un único acertante podría ganar 2.500.000,00 euros.

De Segunda Categoría (5 aciertos + Complementario) existen TRES boletos acertantes que han sido validados en la Administración de Loterías nº 2 de ARRASATE/MONDRAGÓN (Gipuzkoa), situada en Avenida de Álava, 14; en el Despacho Receptor nº 53.665 de ALJUCER (Murcia), situado en Vereda, 4; y a través del canal oficial de internet de Loterías y Apuestas del Estado: www.loteriasyapuestas.es.

Euromillones

El ganador de Euromillones de hoy, viernes 4 de septiembre de 2026 ha sido para el número 46, 27, 12, 19 y 11, y las estrellas las formadas por los números 4 y 12. El sorteo de Euromillones tiene un bote de 89.000.000 euros. El código premiado en el sorteo de El Millón de Euromillones es el FQF17244.

En el sorteo deEuroMillonesde hoy no existen boletos acertantes de Primera Categoría (5 + 2).

En ESPAÑA existe UN boleto acertante de Segunda Categoría (5 + 1) que ha sido validado en la Administración de Loterías nº 1 de CALATAYUD (Zaragoza), situada en Paseo Cortes de Aragón, 5.

Con el EUROBOTE generado, en el próximo sorteo de EuroMillonesun único acertante de Primera Categoría (5 + 2) podría ganar98 Millonesde euros.

El boleto acertante de El Millón ha sido validado en la Administración de Loterías nº 1 de ARACENA (Huelva), situada en Plaza Marqués de Aracena, 23.

ONCE

El resultado del sorteo del Cuponazo de la ONCE celebrado hoy, 4 de septiembre de 2026 ha agraciado al número 29368 de la serie 084. El afortunado poseedor del boleto ganador, cuyas cinco cifras y serie coincidan con las del número y serie premiados en la primera extracción, será agraciado con 9.000.000 de euros.

En un mismo cupón no son acumulables dos o más premios.

El resultado del sorteo del Super Once de hoy, viernes 4 de septiembre de 2026 es 07, 10, 18, 22, 27, 30, 32, 37, 48, 51, 55, 56, 65, 68, 78, 79, 80, 82, 84 y 85.

En el sorteo del Super 11, celebrado el viernes 4 de septiembre, no han aparecido apuestas ganadoras de 11 aciertos de 11 jugados, de 10 aciertos de 10 jugados ni de 10 aciertos de 11 jugados.

Ninguno de los premios es acumulativo. En el caso de que coincidan varios premios en una misma combinación, se abonará el importe del premio superior.

El sábado, 5 de septiembre de 2026 un único acertante podría ganar: 1.000.000 €

El precio unitario de la combinación es de un euro (1€) por sorteo.

Eurojackpot

El resultado del Eurojackpot de hoy, viernes 4 de septiembre de 2026 es el 05, 14, 31, 33 y 43 y los soles los números 3 y 4.

En el sorteo del Eurojackpot, celebrado el viernes 4 de septiembre, no han aparecido acertantes de primera categoría.

Ninguno de los premios es acumulativo. En el caso de que coincidan varios premios en una misma combinación, se abonará el importe del premio superior

Para el martes, 8 de septiembre de 2026, el bote del Eurojackpot es de: 31.000.000 €.

En base a los principios de juego responsable suscritos por todos los operadores que comercializan el producto Eurojackpot, se informa que si la cuantía del premio asignado a la primera categoría, superase los 120 millones de euros, el exceso sobre dicha cantidad se asignará a los premios de segunda categoría.

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