Cuánto se lleva Hacienda por cada premio del Sorteo Extraordinario de Septiembre de la Lotería Nacional 2026

El Premio Extraordinario de Septiembre de la Lotería Nacional es un gran aliciente para aquellos que acaban sus vacaciones en agosto o para preparar la vuelta al cole y a la rutina con una sonrisa.

Celebrado habitualmente el primer fin de semana del mes, este último sorteo extraordinario del verano destaca por el gran número de premios que reparte entre sus jugadores, pero ¿Cuánto dinero se llevan realmente sus participantes? ¿Qué cantidad neta del premio reciben y qué parte de ese premio extraordinario va a parar a las arcas del Estado?

¿Qué premios puedes ganar con el Sorteo Extraordinario de Septiembre de la Lotería Nacional?

El Sorteo Extraordinario de Septiembre de la Lotería Nacional reparte un gran número de premios por todo el país. Estos son los principales:

Primer premio: 150.000 euros por décimo

Segundo premio: 30.000 euros por décimo

Tercer premio: 15.000 euros por décimo

Extracciones de 5 cifras, 12 extracciones: 7.500 euros por décimo

Extracciones de 4 cifras, 4 extracciones: 375 euros por décimo

Extracciones de 3 cifras, 11 extracciones: 75 euros por décimo

Además de estos, también distribuye premios para los boletos que contengan reintegros y las aproximaciones, por lo que hay opciones de que tengas algún premio.

Sorteo Extraordinario de Septiembre de la Lotería Nacional: ¿cuánto se lleva Hacienda?

Al participar en un sorteo de estas características, con este volumen de premios, solemos preguntarnos si todo el dinero que está en juego vamos a percibirlo nosotros en caso de resultar ganadores o si Hacienda se quedará con parte del premio.

Para tener claro qué ocurre basta con tener clara una cifra: 40.000 euros.

Porque según el Real Decreto Legislativo 5/2004, de 5 de marzo, en su quinta disposición: los premios inferiores a 40.000 euros, ya sea de este o de cualquier otro sorteo, están exentos de IRPF. A partir de esa cantidad se aplica una retención del 20% sobre el excedente.

En este caso, el primer premio del Sorteo Extraordinario de Septiembre de la Lotería Nacional, esta dotado de 150.000 euros.

Por lo tanto, si al excedente, es decir, a 110.000 euros le aplicamos el 20 % sabremos que el primer premio de este sorteo tiene una retención de 22.000 euros, por lo que el ingreso neto que llegará a tu cuenta bancaria es de 128.000 euros.

Siguiendo con la normativa en la mano, en el caso de resultar ser el ganador del segundo o tercer premio el importe es íntegro para ti, ya que estos premios no tributan al ser inferiores a 40.000 euros (30.000 euros y 15.000 euros, respectivamente).