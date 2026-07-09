Dónde han caído los premios de la Lotería Nacional, La Primitiva, Bonoloto, ONCE y EuroDreams de hoy jueves 9 de julio de 2026

Este jueves 9 de julio de 2026 se han celebrado los sorteos de la Bonoloto, La Primitiva, EuroDreams, Lotería Nacional y ONCE. Comprueba aquí dónde han sido validados.

La Primitiva

El resultado del sorteo de La Primitiva de hoy, jueves 09 de julio de 2026 es el 22, 28, 30, 35, 38 y 43, siendo el número complementario el 3 y el reintegro el 8. El bote del sorteo de La Primitiva de hoy es de 30.500.000 euros. El número premiado en el sorteo del Joker es el 9 423 082 , premiado con 1 millón de euros.

En el sorteo de La Primitiva de hoy no existen boletos acertantes de Categoría Especial (6 aciertos + Reintegro) ni de Primera Categoría (6 aciertos), por tanto, el fondo destinado a ambas Categorías se ofrecerá como BOTE en el próximo sorteo de La Primitiva, donde un único acertante de Primera Categoría con Categoría Especial podría ganar 33.000.000,00 de euros.

De Segunda Categoría (5 aciertos + Complementario) existen CINCO boletos acertantes, que han sido validados en la Administración de Loterías Nº 23 de TERRASSA (Barcelona), en la Nº 2 de RUTE (Córdoba), en la Nº 1 de CEE (A Coruña), en el Despacho Receptor Nº 36.065 de PULIANAS (Granada) y en el Nº 49.135 de BURELA (Lugo).

Bonoloto

Ya conocemos el resultado de la Bonoloto de hoy, jueves 09 de julio de 2026. El número premiado en la Bonoloto es el es el 09, 15, 17, 29, 32 y 48, siendo el número complementario el 36 y el reintegro el 6. El sorteo de la Bonoloto tiene un bote de 1.000.000 euros.

De Primera Categoría (6 aciertos) no existen boletos acertantes, por lo que con el BOTE generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo de BonoLoto un único acertante podría ganar 1.500.000,00 euros.

Al no existir boletos acertantes de Segunda Categoría (5 aciertos + Complementario), el importe destinado a dicha Categoría pasa a incrementar el de la inmediata inferior

EuroDreams

El resultado del Eurodreams de hoy, jueves 09 de julio de 2026 ha agraciado al número 05 14 18 22 33 35 y al dream 4. El participante que posea el cupón con la combinación ganadora y el dream (sueño) ganará 20.000 euros al mes durante 30 años.

En el sorteo de EuroDreams de hoy no existen boletos acertantes de Primera Categoría (6 + 1).

En el sorteo de EuroDreams de hoy no existen boletos acertantes de Segunda Categoría (6 + 0).

Lotería Nacional

Ya conocemos el resultado de la Lotería Nacional de hoy, jueves 09 de julio de 2026. El primer premio de la Lotería Nacional, que asciende a 300.000 euros a la serie, ha sido para el número 56177. El segundo premio del sorteo del jueves, dotado con 60.000 euros a la serie, ha agraciado al número 35934. El reintegro de la Lotería Nacional es para los números acabados en 3, 6 y 7.

ONCE

El número premiado en el sorteo del Cupón Diario de la ONCE de hoy, jueves 09 de julio de 2026 es el 80962. El premio del sorteo asciende a 35.000 euros por cupón en el sorteo de la ONCE. Además, la serie 029 del mismo número ha sido agraciada con el premio de 500.000 euros al contado en el Cupón Diario de la ONCE.

El resultado del sorteo del Super Once de hoy, jueves 09 de julio de 2026 es 05 06 09 12 19 21 33 34 41 46 52 54 64 69 70 73 75 81 82 85.

En el sorteo del Super 11, celebrado el jueves 9 de julio, no han aparecido apuestas ganadoras de 11 aciertos de 11 jugados, de 10 aciertos de 10 jugados ni de 10 aciertos de 11 jugados.

Ninguno de los premios es acumulativo. En el caso de que coincidan varios premios en una misma combinación, se abonará el importe del premio superior.

El viernes, 10 de julio de 2026 un único acertante podría ganar: 1.000.000 €

El precio unitario de la combinación es de un euro (1€) por sorteo.

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