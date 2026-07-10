Horario y dónde ver el Sorteo extraordinario de julio de la Lotería Nacional del sábado 11 de julio de 2026

El gran sorteo del verano ya está en marcha. Cada año son más las personas que tienen su mirada puesta en el Sorteo Extraordinario de Julio de la Lotería Nacional, una de las citas con la suerte más especiales de todo el año.

El sorteo, que cada año suele celebrarse en un fin de semana de mediados de julio, este 2026 se celebrará el sábado día 11.

El plato fuerte es un primer premio de 1.500.000 €. (150.000 euros el décimo), aunque el segundo premio que reparte 300.000 €. (30.000 euros el décimo) o el tercer premio de 150.000 €. (15.000 euros el décimo) también son un buen pellizco que alegrarán el verano de los agraciados.

De esta forma, aunque no se consiga el premio principal, se mantiene la ocasión de lograr otras cantidades que seguro que alegran a más de uno, ya sea para cubrir ciertos gastos o para darse un capricho. El sorteo Extraordinario de Julio puede convertirse en la mejor paga extra de muchas familias.

¿A qué hora y dónde ver el Sorteo Extraordinario de Julio de la Lotería Nacional?

El Sorteo Extraordinario de la Lotería Nacional del 11 de Julio 2026 es una gran ocasión para participar en un sorteo especial en pleno verano. Comprar o compartir un décimo puede convertirse en una sorpresa llena de ilusión y quizá también en un premio que cambie el mes de julio.

La hora estimada para la celebración del sorteo será en torno a las 13:00 horas.

El acto tendrá lugar en Madrid, en la sede de Loterías y Apuestas del Estado y podrá seguirse in situ o a través de su página web en directo.

En caso de no poder estar pendiente al minuto, en la web de Antena 3 podrás saber si tu boleto de lotería ha resultado ganador.

¿Cómo jugar al Sorteo de Lotería Extraordinario de Julio?

En el Sorteo Extraordinario de Julio de la Lotería Nacional se ponen en juego 105 millones de euros en premios,repartidos entre las 10 series emitidas.

Para adquirir un cupón basta con acercarse a una administración de loterías o adquirirlo de forma online a través de la web de Loterías y Apuestas del Estado. El plazo para comprar un boleto se extiende hasta dos horas antes del inicio del sorteo.

Por lo tanto, si quieres participar en el Sorteo Extraordinario de la Lotería Nacional que se celebrará el 11 de julio, consigue un décimo antes de las 11:00 horas de ese día y podrás participar en uno de los sorteos más esperados del verano con opciones de ganar mucho dinero en premios.

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