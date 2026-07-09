Comprobar Lotería Nacional: Resultado del sorteo de hoy jueves 9 de julio de 2026

Estamos a la espera de conocer el resultado del sorteo de la Lotería Nacional de hoy jueves 09 de julio de 2026con un primer premio de 300.000 euros a la serie.

La Lotería Nacional se celebra semanalmente con sorteos los jueves y sábados. Para jugar a la lotería tendrás que apostar a un número de 5 cifras. El coste es distinto en función del sorteo al que juegues: La Lotería Nacional de los jueves tendrá un coste de 3 euros por cada número que se juegue mientras que los sábados ascenderá a 6 euros en total.

La Lotería Nacional es el sorteo que más premios reparte de España. Durante el sorteo se realizan varias extracciones, las más esperadas, las de dos números conformados por 5 cifras que serán el primer y el segundo premio. También hay un premio especial que se obtiene si coincide una fracción con la serie del décimo de la Lotería Nacional.

Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo de la Lotería Nacional son aquellos que hace públicos la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado. Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones en este artículo.

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