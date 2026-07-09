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Resultado Lotería Primitiva: Comprobar número hoy jueves 9 de julio de 2026

Consulta los números premiados del sorteo de La Primitiva de hoy, jueves 09 de julio de 2026 y comprueba el resultado del sorteo que cuenta con un bote de 30.500.000 euros.

La Lotería Primitiva

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A la espera de conocer el resultado de La Primitiva de hoy, jueves 09 de julio de 2026. El bote de La Primitiva es de 30.500.000 euros. En breves instantes podrás comprobar si tu número ha sido premiado en el sorteo de La Primitiva de hoy.

El sorteo de La Primitiva es administrado por Loterías y Apuestas del Estado. Para jugar deberás seleccionar 6 números, pudiendo realizar 8 combinaciones como máximo o menos con más números en cada una de ellas. Para jugar deberás seleccionar 6 números, pudiendo realizar 8 combinaciones como máximo o menos con más números en cada una de ellas. La Primitiva ofrece la posibilidad de seleccionar hasta 8 combinaciones distintas o una combinación con más números distintos.

El sorteo de la Primitiva permite seleccionar un número desde el 1 hasta el 49 para jugar. Para poder jugar en el sorteo de la Primitiva, hay que escoger también otros dos números: el complementario y el reintegro. La selección se hace en un bombo distinto.

Los acertantes que logren la coincidencia con los 6 números de la combinación premiada y el reintegro se llevarán el bote de La Primitiva. Además, puedes optar a un premio adicional de 1 millón de euros si juegas al Joker.

Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo de La Primitiva son aquellos que hace públicos la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado. Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones

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