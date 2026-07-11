Premios del Sorteo Extraordinario de Julio de la Lotería Nacional del sábado 11 de julio de 2026

El mes de julio es un mes para planificar viajes, comidas, reuniones familiares y de amigos. Eso sí, no es lo mismo planificarlas antes que después de haber ganado el Sorteo extraordinario de julio de la Lotería Nacional. El 11 de julio es la fecha establecida para conseguir alguno de los cuantiosos premios que se reparten en el sorteo.

En la sede de Loterías y Apuestas del Estado en Madrid tendrá lugar este evento que marcará las vacaciones de muchas familias. Prepara tus cupones y descubre todo el dinero que puedes ganar

Series del Sorteo Extraordinario de Julio 2026

En esta edición se pondrá en circulación diez series compuestas por 100.000 billetes cada una. Cada billete tiene un coste de 150 euros, lo que implica que el precio de cada décimo es de 15 euros, una cantidad similar a la de otros sorteos extraordinarios de la Lotería Nacional.

Gracias a este formato, los jugadores pueden adquirir su décimo con facilidad y optar a los premios que ofrece este sorteo especial de la Lotería Nacional. El gran número de billetes emitidos y el precio accesible del décimo contribuyen a que este sorteo atraiga a muchos de participantes cada verano.

Premios del Sorteo Extraordinario de Julio

Estos son los premios que puedes ganar si juegas el Sorteo Extraordinario de Julio de la Lotería Nacional:

1º Premio : 1.500.000 € (150.000 € por décimo)

: 1.500.000 € (150.000 € por décimo) 2º Premio : 300.000 € (30.000 € por décimo)

: 300.000 € (30.000 € por décimo) 3º Premio: 150.000 € (15.000 € por décimo)

Además de los grandes premios, también puedes ganar con aproximaciones y terminaciones.

Por ejemplo, se reparten 12 premios terminación de cinco cifras que ascienden a 75.000 € (7.500 € el décimo) o 40 premios de 4 cifras (375 € el décimo).

Además el sorteo premia con 21.000 € (2.100 € por décimo) a aquellos que acierten el número anterior o posterior al ganador del primer premio, con 1.200 € al décimo a los números anterior y posterior al segundo premio, y con 622,50 € al décimo a los números anterior y posterior al tercer premio.

Por último, el Sorteo Extraordinario de Julio también incluye tres reintegros.

En caso de que la última cifra de tu número sea igual con la del primer premio o con alguna de las dos extracciones especiales de una cifra, recuperarás el importe del décimo, es decir, 15 €.

En este sorteo se ponen en juego 105 millones de euros en premios, que se reparten entre las 10 series emitidas. Cruza los dedos y prepárate para que la suerte te sonría. Este julio de 2026 puede cambiarte la vida.

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