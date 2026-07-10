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Comprobar Eurojackpot: Resultado del sorteo de la ONCE hoy viernes 10 de julio de 2026

Consulta los números premiados del sorteo del Eurojackpot de hoy, viernes 10 de julio de 2026 y comprueba el resultado del sorteo de la ONCE.

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Resultado Eurojackpot de la ONCE Antena 3 Noticias

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En breves instantes podrás comprobar el número del Eurojackpot de hoy, viernes 10 de julio de 2026. A continuación podrás conocer el resultado del sorteo de la ONCE y descubrir si tu número ha sido premiado.

El Eurojackpot se juega todos los viernes y ofrece un premio final de mínimo 10 millones de euros. Un sorteo que ofrece la ONCE. El primer premio del Eurojackpot son 90 millones de euros, y se acumula cada sorteo. Los premios se componen del 50% del total de las apuestas, que pueden ser sencilla o múltiple.

En el sorteo del Eurojackpot, la apuesta sencilla consiste en apostar 5 números distintos comprendidos entre el 1 y el 50 más 2 soles, con números que vayan del 1 al 10. Por otro lado, la apuesta múltiple permite seleccionar 5, 6, 7, 8, 9 o 10 números a elegir más 2, 3, 4 o 5 soles que los acompañen. Si juegas al Eurojackpot con una apuesta múltiple tendrás que escoger 5, 6, 7, 8, 9 o 10 números, y 2, 3, 4 o 5 soles.

Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo del Eurojackpot de la Once son aquellos que hace públicos la Organización Nacional de Ciegos de España (ONCE). Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones en este artículo.

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