Comprobar Sorteo Lotería Nacional: resultados del Sorteo extraordinario de julio de la Lotería Nacional de hoy sábado 11 de julio de 2026

Estamos a la espera de conocer los resultados del Sorteo Extraordinario de julio de la Lotería Nacional, una de las citas más destacadas del calendario de sorteos de verano de Loterías y Apuestas del Estado.

El sorteo se celebra hoy sábado 11 de julio de 2026 y repartirá millones de euros entre los participantes. Como ocurre cada año, una vez finalizado el sorteo, miles de jugadores buscarán comprobar si su décimo ha resultado agraciado con alguno de los premios puestos en juego.

Mientras llega ese momento, conviene conocer cómo consultar los resultados, cuáles son los principales premios y qué hacer en caso de resultar ganador.

Premios principales del Sorteo Extraordinario de julio

Este sorteo destaca por la importante cantidad de dinero que reparte y por ofrecer oportunidades de premio en distintas categorías. En total, se distribuirán 105 millones de euros en premios, una cifra que convierte esta cita en una de las más atractivas del verano.

Entre los premios más destacados se encuentran:

Primer premio: 150.000 euros al décimo.

150.000 euros al décimo. Segundo premio: 30.000 euros al décimo.

30.000 euros al décimo. Tercer premio: 15.000 euros al décimo.

15.000 euros al décimo. Premios a las aproximaciones.

Premios por terminaciones y reintegros.

Además de los grandes premios, miles de décimos obtienen cantidades menores gracias a las diferentes categorías de premios complementarios, lo que aumenta las posibilidades de que los participantes recuperen al menos parte de la inversión realizada.

Cómo comprobar los resultados del sorteo

Una vez concluido el sorteo, los números premiados se publican a través de los canales oficiales de Loterías y Apuestas del Estado y podrás seguirlos aquí en directo en la web de Antena 3 Noticias.

Es recomendable revisar el décimo con calma y comprobar todas las categorías de premios, ya que muchos jugadores suelen fijarse únicamente en el primer premio y pasan por alto otras cantidades que también pueden haber obtenido.

Cómo cobrar los décimos premiados

La emoción de descubrir un décimo premiado suele venir acompañada de muchas dudas. La primera recomendación es conservar el décimo en buen estado y verificar varias veces los resultados antes de celebrar el premio.

El procedimiento para cobrarlo dependerá de la cuantía obtenida. Los premios menores pueden cobrarse en las administraciones autorizadas, mientras que los de importe más elevado deben gestionarse a través de las entidades financieras colaboradoras.

En el caso de los décimos adquiridos por internet mediante canales oficiales autorizados, el proceso suele ser más sencillo, ya que el ingreso se realiza directamente en la cuenta asociada al usuario.

También es importante recordar que los premios superiores a 40.000 euros están sujetos a tributación, aplicándose el gravamen únicamente sobre la cantidad que excede dicho límite.

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