Cuánto se lleva Hacienda por cada premio del Sorteo extraordinario de julio de la Lotería Nacional del sábado 11 de julio 2026

La llegada del verano trae consigo algunos de los sorteos más esperados del calendario de la Lotería Nacional.

Tras el Sorteo Extraordinario de Vacaciones, el mes de julio vuelve a ofrecer una nueva oportunidad para tentar a la suerte con el Sorteo Extraordinario de julio, una cita que repartirá 105 millones de euros en premios y que se celebrará este sábado 11 de julio de 2026.

El décimo tiene un precio de 15 euros y el premio principal asciende a 150.000 euros por décimo, una cantidad capaz de cambiar la vida de cualquier afortunado. Sin embargo, antes de empezar a hacer planes con el dinero, conviene conocer qué parte se queda Hacienda y cuánto llega realmente al bolsillo del ganador.

Premios del Sorteo Extraordinario de julio 2026

Este sorteo forma parte de los extraordinarios organizados por Loterías y Apuestas del Estado y destaca por repartir una importante cantidad de premios entre los participantes. Entre los más destacados se encuentran:

Primer premio: 150.000 euros al décimo.

150.000 euros al décimo. Segundo premio: 30.000 euros al décimo.

30.000 euros al décimo. Tercer premio: 15.000 euros al décimo.

Premios por terminaciones, aproximaciones y otras categorías menores.

En total, el sorteo distribuirá 105 millones de euros, una cifra que lo convierte en una de las grandes citas del verano para los aficionados a la lotería.

Pero no todos los premios reciben el mismo tratamiento fiscal. De hecho, la mayoría de los agraciados no tendrán que preocuparse por los impuestos.

Cuánto se lleva Hacienda de los premios del Sorteo Extraordinario de julio

Una de las preguntas más habituales entre quienes participan en la Lotería Nacional es cuánto dinero se queda Hacienda en caso de resultar agraciados. La buena noticia es que la mayoría de los premios de este sorteo están exentos de tributación.

La normativa vigente establece que los primeros 40.000 euros de cualquier premio están libres de impuestos. Esto significa que todos los premios inferiores a esa cantidad se cobran íntegramente, sin ninguna retención.

A partir de ese límite, entra en juego un gravamen especial del 20%, aunque con un matiz importante: el impuesto no se aplica sobre el importe total del premio, sino únicamente sobre la cantidad que supera los 40.000 euros exentos.

Tomando como ejemplo el primer premio del Sorteo Extraordinario de julio, dotado con 150.000 euros por décimo, el cálculo sería el siguiente:

Los primeros 40.000 euros quedan exentos.

Los 110.000 euros restantes están sujetos al impuesto.

Sobre esos 110.000 euros se aplica una retención del 20%.

De esta forma, Hacienda retendría 22.000 euros, por lo que el ganador recibiría finalmente 128.000 euros netos por décimo.

En cambio, los premios de menor cuantía, como el segundo o el tercer premio, se cobrarían íntegramente al no superar el límite establecido por la ley.

Además, la retención se realiza automáticamente en el momento del cobro, por lo que el ganador recibe directamente la cantidad correspondiente sin necesidad de realizar trámites adicionales relacionados con el impuesto.

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