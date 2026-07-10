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Comprobar Bonoloto: Resultado del sorteo de hoy viernes 10 de julio de 2026

Comprueba tu número de la Bonoloto de hoy, viernes 10 de julio de 2026, en el que podrás ganar un bote de 1.500.000 euros.

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Estamos a la espera de conocer el resultado del sorteo de la Bonoloto de hoy viernes 10 de julio de 2026 con un bote de 1.500.000 euros.

Dentro del sorteo de La Bonoloto, para que se registre la participación hay que elegir seis números distintos que vayan entre el 1 y el 49. El precio de cada apuesta es de 0,50 euros. Si participa en un único sorteo (un solo día), el mínimo de apuestas a jugar, es de 2, por lo que el precio mínimo es 1 euro.

Para participar en el sorteo de la Bonoloto podrás hacerlo de forma puntual de lunes a domingo o los seis días gracias a la apuesta semanal.

El sorteo de la Bonoloto se celebra 6 días a la semana, de lunes a sábado. El primer sorteo de la Bonoloto se celebró en 1988, manteniéndose prácticamente igual hasta hoy día, salvo por la incorporación del reintegro.

Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo de la Bonoloto son aquellos que hace públicos la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado. Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones en este artículo.

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