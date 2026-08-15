Antena 3 Noticias
Última hora
Lotería de Navidad
Lotería del Niño
Loterías
Lotería Nacional
ONCE
Bonoloto
La Primitiva
La Grossa
Eurojackpot
Gordo Primitiva
Euromillones

Lotería Primitiva de España

Lotería Primitiva: Resultado del sorteo de hoy sábado 15 de agosto de 2026

Comprueba tu número de La Primitiva de hoy, sábado 15 de agosto de 2026, en el que podrás ganar un bote de 60.000.000 euros.

LA PRIMITIVA HOY

La Primitiva: Resultado del sorteo de hoy de La Primitiva Antena 3 Noticias

Publicidad

Antena 3 Noticias
Publicado:

A la espera de conocer el resultado de La Primitiva de hoy, sábado 15 de agosto de 2026. El bote de La Primitiva es de 60.000.000 euros. En breves instantes podrás comprobar si tu número ha sido premiado en el sorteo de La Primitiva de hoy.

La Primitiva es un juego administrado por Loterías y Apuestas del Estado que se celebra dos veces a la semana, los jueves y sábados. Cada apuesta válida de La Primitiva consiste en un número de seis cifras. El sorteo de La Primitiva permite hacer hasta 8 combinaciones o jugar una combinación con más números seleccionados.

Para poder optar al premio, se tienen que seleccionar los números que vayan desde el número 1 hasta el 49. Para poder jugar en el sorteo de la Primitiva, hay que escoger también otros dos números: el complementario y el reintegro. La selección se hace en un bombo distinto.

Los acertantes que logren la coincidencia con los 6 números de la combinación premiada y el reintegro se llevarán el bote de La Primitiva. También puedes jugar en el sorteo de La Primitiva a El Joker y participar en la posibilidad de ganar 1 millón de euros.

Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo de La Primitiva son aquellos que hace públicos la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado. Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

Publicidad

Loterías

Sorteo Extra de Verano de la ONCE 2025 hoy, en directo: Comprobar décimo del sábado 15 de agosto

Sorteo Extra de Verano de la ONCE 2026 hoy, en directo: Comprobar décimo del sábado 15 de agosto

SORTEOS ONCE

ONCE: Comprobar Sueldazo y Super Once, resultado de hoy sábado 15 de agosto de 2026 en directo

SORTEO BONOLOTO

Bonoloto: Resultado del sorteo de hoy sábado 15 de agosto de 2026

LA PRIMITIVA HOY
Lotería Primitiva de España

Lotería Primitiva: Resultado del sorteo de hoy sábado 15 de agosto de 2026

Sorteo Lotería Nacional: Comprobar décimo de hoy sábado 15 de agosto, en directo
Lotería Nacional

Sorteo Lotería Nacional: Comprobar décimo de hoy sábado 15 de agosto, en directo

Resultados del Sorteo del Cupón extra del Verano de la ONCE 2026
ONCE

Comprobar ONCE: Resultados del Sorteo del Cupón extra del Verano de la ONCE de hoy sábado 15 de agosto 2026

El Sorteo Extraordinario de Verano de la ONCE vuelve a convertirse en una de las grandes citas del mes de agosto.

Lotería Nacional
Lotería Nacional de España

Lotería Nacional: Resultado de hoy sábado 15 de agosto de 2026

Comprueba el resultado del sorteo de la Lotería Nacional de hoy, sábado 15 de agosto de 2026 con el que podrás ganar un primer premio de 600.000 euros.

Premios Cupón Extra de Verano de la ONCE 2026 y Hacienda

Cuánto se lleva Hacienda por cada premio del cupón extra del verano de la ONCE 2026

Premios Cupón extra de Verano ONCE

Premios del Cupón extra de verano de la ONCE de hoy sábado 15 de agosto 2026

Administración de loterías en Castellón de la Plana

Dónde han caído el bote de 28 millones de euros del Euromillones, el de 2,8 millones de la Bonoloto, y los del Eurojackpot y la ONCE de hoy viernes 7 de agosto de 2026

Publicidad