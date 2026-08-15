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Premios del Cupón extra de verano de la ONCE de hoy sábado 15 de agosto 2026

El cupón extra del verano de la ONCE reparte miles de euros en premios durante la temporada estival. Pagando 6 euros por el cupón extraordinario se pueden ganar 15 millones y otros premios.

Premios Cupón extra de Verano ONCE

Premios del Cupón extra de verano de la ONCE de hoy sábado 15 de agosto 2026 Antena 3 Noticias

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El Cupón Extra de Verano de la ONCE reparte cada verano cientos de premios y atrae a multitud de participantes dispuestos a probar suerte. Al tratarse de un sorteo extraordinario, el interés que despierta es mayor porque los premios son de más cuantía. Por este motivo, resulta familiar la imagen del turista que está comprando un cupón en la administración de la ONCE de un destino turístico.

Más allá del primer premio, hay otros cupones que pueden dar una alegría a sus compradores. Si estás valorando participar, echa un vistazo al listado de premios para ver todas las cantidades que se reparten.

Premios Cupón Extra de Verano de la ONCE 2026

El Sorteo Extraordinario de Verano de la ONCE reparte cientos de premios por toda España. Entre los principales, destacamos:

  • Primer premio: 15.000.000 € a las cinco cifras y la serie
  • Segundo premio: 119 premios de 40.000 € a las cinco cifras
  • Tercer premio: 1.080 premios de 1.200 € a las últimas cuatro cifras del primer premio
  • También habrá premios de 120 €, de 12 € y de 6 €

Recuerda que los premios inferiores a 40.000 euros están exentos de IRPF. A partir de esa cantidad se aplica una retención del 20% sobre el excedente. El primer premio, de 15.000.000 euros, tiene una retención de 2.200.000 euros, por lo que el ingreso neto es de 12.800.000 euros. Los premios segundo y tercero resultan exentos íntegramente.

El año pasado los 15 millones de euros del primer premio fueron otorgados en Granada, mientras que los otros seis premios de un millón de euros cada uno recayeron en las provincias de Alicante, Cádiz, Cantabria, Lugo y Toledo

El Sorteo Extraordinario de Verano de la ONCE suele generar una gran expectación, especialmente en los días previos, cuando miles de jugadores adquieren su cupón con la esperanza de hacerse con alguno de los premios especiales.

La fecha veraniega contribuye a que aumente la participación en todo el país, con un notable movimiento en las administraciones locales, donde es habitual ver a compradores buscando su número de la suerte antes del sorteo.

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