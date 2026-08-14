Dónde han caído el bote de 28 millones de euros del Euromillones, el de 2,8 millones de la Bonoloto, y los del Eurojackpot y la ONCE de hoy viernes 7 de agosto de 2026

Este viernes 14 de agosto de 2026 se han celebrado los sorteos de la Bonoloto, EuroMillones, Eurojackpot y ONCE. Comprueba aquí los resultados y premios.

Bonoloto

El resultado de la Bonoloto de hoy, viernes 14 de agosto de 2026 agraciado con bote de 2.800.000 euros, ha sido para el número 01, 13, 18, 23, 44 y 48, siendo el número complementario el 22 y el reintegro el 1.

De Primera Categoría (6 aciertos) no existen boletos acertantes, por lo que con el BOTE generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo de BonoLoto un único acertante podría ganar 3.300.000,00 euros.

De Segunda Categoría (5 aciertos + Complementario) existen TRES boletos acertantes que han sido validados en la Administración de Loterías Nº 16 de SABADELL (Barcelona), en la Nº 1 de CIUDAD RODRIGO (Salamanca) y en la Nº 47 de VALENCIA.

Euromillones

El ganador de Euromillones de hoy, viernes 14 de agosto de 2026 ha sido para el número 05, 29, 39, 48 y 49, y las estrellas las formadas por los números 04 y 08. El sorteo de Euromillones tiene un bote de 28.000.000 euros. El código premiado en el sorteo de El Millón de Euromillones es el FFW60872.

En el sorteo de EuroMillones de hoy no existen boletos acertantes de Primera Categoría (5 + 2).

Al no existir boletos acertantes de Segunda Categoría (5 + 1) el fondo de premios destinado a esta categoría incrementa el de la inmediata inferior.

En ESPAÑA existe UN boleto acertante de Tercera Categoría (5 + 0) que ha sido validado en el Despacho Receptor Nº 94.225 de MADRID, situado en De los Andaluces, 20.

Con el EUROBOTE generado, en el próximo sorteo de EuroMillones un único acertante de Primera Categoría (5 + 2) podría ganar 37 Millones de euros.

El boleto acertante de El Millón ha sido validado en el Despacho Receptor Nº 92.515 de ZARAGOZA, situado en Avenida Cataluña, 126.

ONCE

El resultado del sorteo del Cuponazo de la ONCE celebrado hoy , viernes 14 de agosto de 2026 ha agraciado al número 35702 de la serie 109. El afortunado poseedor del boleto ganador, cuyas cinco cifras y serie coincidan con las del número y serie premiados en la primera extracción, será agraciado con 6.000.000 de euros.

En un mismo cupón no son acumulables dos o más premios.

El resultado del sorteo del Super Once de hoy, viernes 14 de agosto de 2026 es 05, 08, 09, 11, 19, 26, 31, 39, 41, 42, 43, 50, 57, 60, 61, 70, 75, 79, 83, 85.

En el sorteo del Super 11, celebrado el viernes 14 de agosto, no han aparecido apuestas ganadoras de 11 aciertos de 11 jugados, de 10 aciertos de 10 jugados ni de 10 aciertos de 11 jugados.

Ninguno de los premios es acumulativo. En el caso de que coincidan varios premios en una misma combinación, se abonará el importe del premio superior.

El sábado, 8 de agosto de 2026 un único acertante podría ganar: 1.000.000 €

El precio unitario de la combinación es de un euro (1€) por sorteo.

Eurojackpot

El resultado del Eurojackpot de hoy, viernes 14 de agosto de 2026es el 05, 26, 28, 30, 40 y los soles los números 03 y 06.

En el sorteo del Eurojackpot, celebrado el viernes 14 de agosto, no han aparecido acertantes de primera categoría.

La combinación agraciada con el premio de Segunda Categoría, que asciende a 575.607,30 euros, ha sido vendida en TORRES DE COTILLAS (LAS) (MURCIA).

Ninguno de los premios es acumulativo. En el caso de que coincidan varios premios en una misma combinación, se abonará el importe del premio superior.

Para el martes, 18 de agosto de 2026, el bote del Eurojackpot es de: 22.000.000 €.

En base a los principios de juego responsable suscritos por todos los operadores que comercializan el producto Eurojackpot, se informa que si la cuantía del premio asignado a la primera categoría, superase los 120 millones de euros, el exceso sobre dicha cantidad se asignará a los premios de segunda categoría.

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