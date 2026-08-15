Comprobar ONCE: Resultados del Sorteo del Cupón extra del Verano de la ONCE de hoy sábado 15 de agosto 2026

Estamos a la espera de conocer los resultados del Sorteo del Cupón extra de Verano de la ONCE 2026 que se celebra hoy sábado 15 de agosto a partir de las 21:25 y que repartirá un premio máximo de 15.000.000 de euros, además de otros premios adicionales de distintas cuantías.

Comprobar Cupón Extra de Verano 2026

Durante el sorteo podrás consultar en tiempo real en la web de Antena 3 Noticias todos los número premiados del Cupón Extra de Verano 2026.

Premios Cupón Extra de Verano ONCE 2026

El sorteo del Cupón extra del Verano 2026 destaca por su importante bolsa de premios. Además del gran premio de 15 millones de euros, el reparto oficial incluye:

1 premio de 15.000.000 € a las cinco cifras y serie.

a las cinco cifras y serie. 10 premios de 1.000.000 € a las cinco cifras y serie.

a las cinco cifras y serie. 119 premios de 40.000 € a las cinco cifras.

a las cinco cifras. 1.080 premios de 1.200 € a las cuatro últimas cifras.

a las cuatro últimas cifras. 10.800 premios de 120 € a las tres últimas cifras.

a las tres últimas cifras. 108.000 premios de 12 € a las dos últimas cifras.

a las dos últimas cifras. 1.080.000 premios de 6 € a la última cifra.

Gracias a a todos estos premios adicionales este sorteo de verano de la ONCE en uno de los extraordinarios más esperados del calendario de lotería.

Para comprobar un décimo correctamente es importante revisar el décimo correctamente: número completo, serie, etc.

Una vez comprobado el resultado, el procedimiento para cobrar el premio dependerá del importe obtenido y del canal por el que se adquirió el cupón.

Conviene recordar, además, que los premios de hasta 40.000 euros están exentos de tributación, mientras que las cantidades superiores tributan únicamente por la parte que exceda ese límite, aplicándose una retención del 20 %.