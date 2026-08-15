Cuánto se lleva Hacienda por cada premio del cupón extra del verano de la ONCE 2026

El Sorteo del cupón extra de verano de la ONCE 2026 reparte un primer premio de 15 millones de euros, además de diez premios adicionales de 1 millón de euros y cientos de miles de premios de menor cuantía.

Se celebra hoy sábado 15 de agosto, una fecha ya consolidada en el calendario de los sorteos extraordinarios de la ONCE.

Hacienda y el Cupón extra de verano de la ONCE 2026

No todos los premios están sujetos a tributación. La legislación española establece que los premios de determinadas loterías y apuestas organizadas por entidades públicas, como la ONCE, disfrutan de un mínimo exento de 40.000 euros.

Esto significa que todos los premios cuyo importe sea inferior a 40.000 euros se cobran íntegramente, sin que el ganador tenga que pagar ningún impuesto por ellos. Sólo cuando el premio supera esa cantidad entra en funcionamiento la retención correspondiente.

En el caso del cupón extra de verano, la mayoría de los premios quedan completamente libres de tributación, ya que importes como 6 euros, 12 euros, 120 euros, 1.200 euros o incluso 40.000 euros no generan una carga fiscal adicional para el ganador.

Cómo se calcula la retención de Hacienda en la Lotería

Una de las confusiones más frecuentes es pensar que Hacienda aplica un 20 % sobre el importe total del premio. En realidad, la retención solo afecta a la parte que supera los 40.000 euros exentos.

Por ejemplo, si una persona gana el primer premio de 15.000.000 de euros, los primeros 40.000 euros están libres de impuestos.

Sobre los 14.960.000 euros restantes se aplica una retención del 20 %, tal y como establece la normativa vigente para los premios de loterías.

Lo mismo ocurre con los premios adicionales de 1.000.000 de euros. En este caso, únicamente tributa la cantidad que excede los 40.000 euros, mientras que el tramo exento permanece intacto.

En la práctica, el ganador no tiene que realizar ningún trámite adicional para pagar este impuesto. La retención se aplica antes de recibir el dinero, por lo que el importe ingresado ya refleja el descuento correspondiente.

Qué premios del Extra de Verano están exentos

Entre los premios que se cobran íntegros se encuentran:

119 premios de 40.000 euros a las cinco cifras.

a las cinco cifras. 1.080 premios de 1.200 euros a las cuatro últimas cifras del primer premio.

a las cuatro últimas cifras del primer premio. 10.800 premios de 120 euros.

108.000 premios de 12 euros.

1.080.000 premios de 6 euros.

Solo los premios de 15 millones de euros y los diez premios de un millón de euros superan el límite exento y, por tanto, están sujetos a la retención fiscal.

Otra pregunta habitual entre los premiados es si deben volver a declarar el premio en la campaña del IRPF.

La respuesta es que el impuesto sobre los premios de loterías se liquida mediante la retención practicada en el momento del cobro. Es decir, el gravamen ya queda satisfecho cuando el ganador recibe el dinero.

Eso sí, si posteriormente ese capital genera rendimientos —por ejemplo, intereses bancarios, alquileres o inversiones—, esos beneficios sí deberán tributar conforme a las normas habituales del IRPF.