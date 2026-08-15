Lotería Nacional: Resultado de hoy sábado 15 de agosto de 2026

Estamos a la espera de conocer el resultado del sorteo de la Lotería Nacional de hoy sábado 15 de agosto de 2026con un primer premio de 600.000 euros a la serie.

El sorteo de la Lotería Nacional se celebra todas las semanas los jueves y sábados. Para participar en el sorteo se debe seleccionar un número compuesto por 5 cifras. El precio del cupón de la lotería, al igual que la cuantía del premio, varía en función del día de la semana: El precio de cada boleto puede cambiar dependiendo del día: los décimos del jueves tendrán un precio total de 3 euros para jugar en la Lotería Nacional, mientras que los sábados será un total de 6 euros el importe.

La Lotería Nacional es el que más premios reparte de España. En cada sorteo de la Lotería Nacional se extraen 2 números de 5 cifras dando la posibilidad de ganar dos premios de diferente cuantía. El Premio Especial se obtiene al coincidir una fracción y una serie del billete, dando 3 reintegros.

Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo de la Lotería Nacional son aquellos que hace públicos la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado. Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones en este artículo.

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