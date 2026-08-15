Lotería Nacional de España
Lotería Nacional: Resultado de hoy sábado 15 de agosto de 2026
Comprueba el resultado del sorteo de la Lotería Nacional de hoy, sábado 15 de agosto de 2026 con el que podrás ganar un primer premio de 600.000 euros.
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Estamos a la espera de conocer el resultado del sorteo de la Lotería Nacional de hoy sábado 15 de agosto de 2026con un primer premio de 600.000 euros a la serie.
El sorteo de la Lotería Nacional se celebra todas las semanas los jueves y sábados. Para participar en el sorteo se debe seleccionar un número compuesto por 5 cifras. El precio del cupón de la lotería, al igual que la cuantía del premio, varía en función del día de la semana: El precio de cada boleto puede cambiar dependiendo del día: los décimos del jueves tendrán un precio total de 3 euros para jugar en la Lotería Nacional, mientras que los sábados será un total de 6 euros el importe.
La Lotería Nacional es el que más premios reparte de España. En cada sorteo de la Lotería Nacional se extraen 2 números de 5 cifras dando la posibilidad de ganar dos premios de diferente cuantía. El Premio Especial se obtiene al coincidir una fracción y una serie del billete, dando 3 reintegros.
Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo de la Lotería Nacional son aquellos que hace públicos la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado. Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones en este artículo.
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