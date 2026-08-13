Dónde han caído los premios de la Lotería Nacional, La Primitiva, Bonoloto, ONCE y EuroDreams de hoy jueves 13 de agosto de 2026

Este jueves 13 de agosto de 2026 se han celebrado los sorteos de la Bonoloto, La Primitiva, EuroDreams, Lotería Nacional y ONCE. Comprueba aquí dónde han sido validados.

La Primitiva

El ganador de La Primitiva de hoy, jueves 13 de agosto de 2026 ha sido para el número 21, 27, 33, 41, 48 y 49, siendo el número complementario el 11 y el reintegro el 2. El sorteo de La Primitiva tiene un bote de 53.000.000 euros. El número premiado en el sorteo del Joker es el 8 219703 premiado con 1 millón de euros.

En el sorteo de La Primitiva de hoy no existen boletos acertantes de Categoría Especial (6 aciertos + Reintegro) ni de Primera Categoría (6 aciertos), por tanto, el fondo destinado a ambas Categorías se ofrecerá como BOTE en el próximo sorteo de La Primitiva, donde un único acertante de Primera Categoría con Categoría Especial podría ganar 60.000.000,00 de euros.

De Segunda Categoría (5 aciertos + Complementario) existen TRES boletos acertantes, que han sido validados en el Despacho Receptor Nº 54.605 de CABO DE PALOS-CARTAGENA (Murcia), en la Administración de Loterías Nº 27 de SAN SEBASTIÁN y en la Nº 2 de LALÍN (Pontevedra).

Bonoloto

El sorteo de la Bonoloto de hoy, jueves 13 de agosto de 2026 agraciado con bote de 700.000 euros, ha sido para el número 13, 31, 32, 34, 36 y 41, siendo el número complementario el 43 y el reintegro el 7.

De Primera Categoría (6 aciertos) no existen boletos acertantes, por lo que con el BOTE generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo de BonoLoto un único acertante podría ganar 2.800.000,00 euros.

De Segunda Categoría (5 aciertos + Complementario) existen DOS boletos acertantes que han sido validados en la Administración de Loterías Nº 51 de LAS PALMAS DE GRAN CANARIA y en el Despacho Receptor Nº 45.370 de SABERO (León).

EuroDreams

El ganador del Eurodreams de hoy, jueves 13 de agosto de 2026 ha sido para el número 10 14 18 20 26 30 y el dream 5. El sorteo del Eurodreams tiene un premio de 20.000 euros al mes durante 30 años.

En el sorteo de EuroDreams de hoy no existen boletos acertantes de Primera Categoría (6 + 1).

En el sorteo de EuroDreams de hoy existe UN boleto acertante de Segunda Categoría (6 + 0) que ha sido validado en AUSTRIA. El acertante gana un premio de 2.000 euros al mes durante 5 años.

Lotería Nacional

El primer premio de la Lotería Nacional de hoy, jueves 13 de agosto de 2026 ha sido para el número 38.221, dotado con 300.000 euros a la serie. El segundo premio, que asciende a 60.000 euros a la serie, ha agraciado al número 71.161. Los reintegros de la Lotería Nacional del jueves han sido para los números acabados en 1, 7 y 8.

El primer premio del sorteo de la Lotería Nacional ha sido vendido en Segur de Calafell (Tarragona). El segundo premio, en Linares (Jaén), en Ciudad Real, Adra (Almería), S'Arraco (Baleares), Barcelona, Cartagena (Murcia) y Maribañez (Sevilla).

ONCE

El número premiado en el sorteo del Cupón Diario de la ONCE de hoy, jueves 13 de agosto de 2026 es el 80663. El premio del sorteo asciende a 35.000 euros por cupón en el sorteo de la ONCE. Además, la serie 041 del mismo número ha sido agraciada con el premio de 500.000 euros al contado del Cupón Diario de la ONCE.

La fecha que ha resultado premiada en el sorteo Mi Día de la ONCE de hoy, jueves 13 de agosto de 2026 ha sido el 13 SEP 1944, y el número de la suerte el 11.

En el sorteo de Mi día, celebrado el jueves 13 de agosto, las combinaciones agraciadas con el premio de primera categoría, que asciende a 3.000,00 euros, han sido vendidas en CALATAYUD (ZARAGOZA), PALMAS DE GRAN CANARIA (LAS) (LAS PALMAS) y GIJON (ASTURIAS).

En el caso de que coincidan varios premios en una misma fecha, se abonará el importe del premio superior.

El premio máximo de Mi día tendrá una cuantía fija a excepción si existiesen más de 300 combinaciones acertantes. Superado este número de combinaciones, el premio de dicha categoría pasará a ser variable, siendo el importe del premio el resultado de dividir los 900.000,00 € entre el número de combinaciones acertantes.

El resultado del sorteo del Super Once de hoy, jueves 13 de agosto de 2026 es 06, 09, 20, 22, 25, 27, 33, 41, 42, 43, 53, 57, 59, 62, 63, 66, 69, 73, 77, 85.

En el sorteo del Super 11, celebrado el jueves 13 de agosto, no han aparecido apuestas ganadoras de 11 aciertos de 11 jugados, de 10 aciertos de 10 jugados ni de 10 aciertos de 11 jugados.

Ninguno de los premios es acumulativo. En el caso de que coincidan varios premios en una misma combinación, se abonará el importe del premio superior.

El viernes, 14 de agosto de 2026 un único acertante podría ganar: 1.000.000 €

El precio unitario de la combinación es de un euro (1€) por sorteo.