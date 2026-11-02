Bonoloto
Bonoloto: Resultado del sorteo de hoy lunes 02 de noviembre de 2026
El resultado del sorteo de la Bonoloto de hoy, lunes 02 de noviembre de 2026, con un bote de euros ha agraciado al número 08, 19, 26, 27, 35 y 36, siendo el número complementario el 25 y el reintegro el 5.
Publicidad
El ganador de la Bonoloto de hoy, lunes 02 de noviembre de 2026 ha sido para el número 08, 19, 26, 27, 35 y 36, siendo el número complementario el 25 y el reintegro el 5. El sorteo de la Bonoloto tiene un bote de euros. Para poder participar en el sorteo de La Bonoloto, tendrás que escoger seis números distintos entre el 1 y el 49.
El precio de una apuesta individual es de 0,50 euros a pesar de que el sorteo exige un mínimo de dos apuestas, por lo que el importe asciende a 1 euro.
El sorteo permite la opción de jugar hasta 8 combinaciones de 6 números cada una al mismo tiempo (sencilla) o de más números que se correspondan con otras apuestas.
La Bonoloto es un sorteo que se celebra 6 días a la semana, de lunes a sábado.
El primer sorteo fue en 1988 y ha tenido muy pocos cambios, entre ellos el reintegro.
Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo de la Bonoloto son aquellos que hace públicos la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado. Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones en este artículo.
Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.
Publicidad