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ONCE: Comprobar Sueldazo y Super Once, resultado de hoy domingo 01 de noviembre de 2026 en directo
Comprueba tu número del sorteo del Sueldazo y Super Once de hoy, domingo 01 de noviembre de 2026. Consulta los números premiados de los sorteos de la ONCE y descubre si tu número ha sido agraciado.
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Ya sabemos el resultado de los sorteos de la ONCE de hoy, domingo 01 de noviembre de 2026. A continuación podrás comprobar tu número para saber si has sido uno de los afortunados en el Sueldazo y Super Once de hoy.
Sueldazo de la ONCE
El número ganador del sorteo del Sueldazo de la ONCE celebrado hoy domingo 01 de noviembre de 2026 ha sido el 19185 de la serie 006. Los afortunados acertantes se llevan un sueldo de 5.000 euros al mes durante veinte años y 300.000 euros. Los números del 19185 que no coincidan con la serie tendrán un premio de 20.000 euros.
Números premiados con 24.000 euros anuales durante 10 años en el Sueldazo de la ONCE:
Número: 17121 Serie: 011
Número: 20401 Serie: 050
Número: 63504 Serie: 004
Número: 79377 Serie: 026
El premio final del sorteo del Sueldazo es de 5.000 euros al mes con 300.000 euros al contado. Puedes ganar uno de los 4 segundos premios que se reparten durante 10 años con 2.000 euros mensuales. Puedes acumular premios de 1ª y 2ª categoría en un mismo cupón con un plazo de 30 días naturales para reclamarlo. El bote final del día siguiente puede aumentar en 240.000 euros si no hay ningún comprador de la combinación ganadora de la 2ª categoría. Las distintas combinaciones se eligen de 100.000 números distintos y un número de serie que vaya del 1 al 55.
Resultado Super Once
El resultado del sorteo del Super Once de hoy, domingo 01 de noviembre de 2026 es 03, 05, 11, 12, 21, 31, 32, 33, 36, 40, 44, 48, 51, 54, 58, 60, 64, 79, 80 y 85.
Los números que se registran en el sorteo del Super Once se eligen en una matriz con 80 números distintos y el mínimo es de 5 hasta 11. El sorteo del Super Once de la ONCE selecciona 20 números ganadores y varía el premio dependiendo de la cantidad abonada por apuesta y los números acertados. Al apostar 1 € por número registrado, puede ganar hasta un millón de euros con una combinación ganadora de 11 números. Puedes optar al bote final hasta en tres ocasiones a lo largo del día: a las 10h, a las 12h y a las 21:15h. La participación en el sorteo se registra en función de las 7 combinaciones que quieras jugar: 11, 10, 9, 8 , 7, 6 o 5 en total.
Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo del domingo 01 de noviembre de 2026 son aquellos que hace públicos la Organización Nacional de Ciegos de España (ONCE). Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones en este artículo.
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