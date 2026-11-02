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Resultado EuroDreams: Comprobar número hoy lunes 02 de noviembre de 2026

El número ganador del EuroDreams de hoy, lunes 02 de noviembre de 2026, es el 05, 07, 22, 23, 29 y 36, y el dream el 5, para conseguir 20.000 euros al mes durante 30 años.

EuroDreams, la lotería para ganar 20.000 euros al mes

EuroDreams, la lotería para ganar 20.000 euros al mes EuroDreams

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El ganador del Eurodreams de hoy, domingo 18 de octubre de 2026 ha sido para el número 05, 07, 22, 23, 29 y 36, y el dream el 1. El sorteo del Eurodreams tiene un premio de 20.000 euros al mes durante 30 años.

El sorteo de EuroDreams se celebra dos veces en semana, los lunes y los jueves En el sorteo participan actualmente nueve países: Austria, Bélgica, España, Francia, Irlanda, Luxemburgo, Portugal, Reino Unido y Suiza.

Para tener la opción de ganar uno de los premios es necesario registrar 6 números que vayan del 1 al 40 de la 1ª matriz y solo un número del 1 al 5 de la 2ª matriz (número dream o sueño).

El reintegro se te abonará en caso de acertar el número dream o sueño, sin tener en cuenta el resto de los premios en juego.

El precio por apuesta en el sorteo del EuroDreams es de 2,50 €. Se puede participar en el sorteo del EuroDreams a través de las apuestas de Simple, Múltiple o con Fórmulas especializadas. Cada apuesta representa el importe de 2,50 €.

Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo del EuroDreams son aquellos que hace públicos la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado. Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones en este artículo.

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El número ganador del Gordo de la Primitiva de hoy, domingo 01 de noviembre de 2026 es el 09, 26, 41, 43 y 46 y la clave el 7, con un bote de 20.500.000 euros.

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