EuroDreams
Resultado EuroDreams: Comprobar número hoy lunes 02 de noviembre de 2026
El número ganador del EuroDreams de hoy, lunes 02 de noviembre de 2026, es el 05, 07, 22, 23, 29 y 36, y el dream el 5, para conseguir 20.000 euros al mes durante 30 años.
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El ganador del Eurodreams de hoy, domingo 18 de octubre de 2026 ha sido para el número 05, 07, 22, 23, 29 y 36, y el dream el 1. El sorteo del Eurodreams tiene un premio de 20.000 euros al mes durante 30 años.
El sorteo de EuroDreams se celebra dos veces en semana, los lunes y los jueves En el sorteo participan actualmente nueve países: Austria, Bélgica, España, Francia, Irlanda, Luxemburgo, Portugal, Reino Unido y Suiza.
Para tener la opción de ganar uno de los premios es necesario registrar 6 números que vayan del 1 al 40 de la 1ª matriz y solo un número del 1 al 5 de la 2ª matriz (número dream o sueño).
El reintegro se te abonará en caso de acertar el número dream o sueño, sin tener en cuenta el resto de los premios en juego.
El precio por apuesta en el sorteo del EuroDreams es de 2,50 €. Se puede participar en el sorteo del EuroDreams a través de las apuestas de Simple, Múltiple o con Fórmulas especializadas. Cada apuesta representa el importe de 2,50 €.
Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo del EuroDreams son aquellos que hace públicos la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado. Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones en este artículo.
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