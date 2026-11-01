Bonoloto
Sorteo Bonoloto hoy: Comprobar número del domingo 01 de noviembre de 2026
El ganador del sorteo de la Bonoloto de hoy, domingo 01 de noviembre de 2026 es el 09, 27, 28, 35, 47 y 48, siendo el número complementario el 32 y el reintegro el 8. El ganador de la Bonoloto se lleva un premio de 2.000.000 euros.
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El sorteo de la Bonoloto de hoy, domingo 01 de noviembre de 2026 agraciado con bote de 2.000.000 euros, ha sido para el número 09, 27, 28, 35, 47 y 48, siendo el número complementario el 32 y el reintegro el 8.
La Bonoloto se juega seleccionando 6 números de una tabla con números que van desde el 1 al 49. Puedes jugar hasta 8 combinaciones de 6 números (apuestas sencillas de varios bloques) de una sola vez o una combinación de más números (por ejemplo 7 números, que corresponde a 7 apuestas, o 8 números, que corresponde a 28 apuestas). El precio de una apuesta individual es de 0,50 euros a pesar de que el sorteo exige un mínimo de dos apuestas, por lo que el importe asciende a 1 euro.
La participación en el sorteo de La Bonoloto se puede registrar en un total de 8 combinaciones (apuesta sencilla) o combinaciones con más números.
El único día que no puedes jugar a La Bonoloto es el domingo. El primer sorteo se celebró en 1988 y no se ha modificado mucho desde entonces, sin contar el añadido del reintegro.
Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo de la Bonoloto son aquellos que hace públicos la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado. Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones en este artículo.
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