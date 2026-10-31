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Resultado Lotería Primitiva: Comprobar número hoy sábado 31 de octubre de 2026

Comprueba el resultado de La Primitiva de hoy, sábado 31 de octubre de 2026. Consulta si eres uno de los premiados del sorteo de hoy.

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Logo La Primitiva Loterías y Apuestas del Estado

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Estamos a la espera de conocer el resultado del sorteo de La Primitiva de hoy, sábado 31 de octubre de 2026. En breves instantes podrás comprobar tu número y saber si eres uno de los premiados de La Primitiva..

La Primitiva es un sorteo administrado por Loterías y apuestas del Estado. Para participar debes seleccionar 6 números, puediendo jugar hasta 8 combinaciones de 6 números (apuestas sencillas de varios bloques) de una sola vez o una combinación de más números. La participación en el sorteo es posible para una 8 combinaciones al mismo tiempo o una de más números.

Por cada importe abonado se pueden escoger cualquier número que vaya desde el 1 hasta el 49. Además de esta combinación, también tendrás que optar por un número complementario y un reintegro, ambos extraídos de un bombo que contiene números del 0 al 9.

Para ganar el bote de La Primitiva hay que acertar los 6 números más el reintegro. Si participas en El Joker en el sorteo de La Primitiva, optarás a un premio de 1 millón de euros.

Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo de La Primitiva son aquellos que hace públicos la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado. Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones

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