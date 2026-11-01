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Gordo Primitiva

Resultado Gordo Primitiva: Comprobar número hoy domingo 01 de noviembre de 2026

El número ganador del Gordo de la Primitiva de hoy, domingo 01 de noviembre de 2026 es el 09, 26, 41, 43 y 46 y la clave el 7, con un bote de 20.500.000 euros.

Gordo Primitiva: Comprobar resultado del sorteo del domingo

Gordo Primitiva: Comprobar resultado del sorteo del domingo Antena 3 Noticias

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El resultado del Gordo de la Primitiva de hoy, domingo 01 de noviembre de 2026 ha agraciado al número 09, 26, 41, 43 y 46 y la clave 7. El participante que posea el cupón con la combinación ganadora y la clave ganará un bote de 20.500.000euros.

Loterías y Apuestas del Estado administra el sorteo del Gordo de La Primitiva. Para tener la posibilidad de ganar uno de los premios es necesario registrar 5 números que vayan del 1 al 54 de la 1ª matriz (pronósticos) y solo un número del 0 al 9 de la 2ª matriz (número clave).

El reintegro se te abonará en caso de acertar el número clave, sin tener en cuenta el resto de los premios en juego. El coste por apuesta en el sorteo de El Gordo de La Primitiva es de 1,50 €.

La participación en el sorteo del Gordo de La Primitiva se hace efectiva de tres formas distintas: Simple, Múltiple o con Fórmulas especializadas con el precio de 1,50 € cada apuesta.

Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo del Gordo de la Primitiva son aquellos que hace públicos la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado. Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones en este artículo.

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