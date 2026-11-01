Dónde han caído los 20,5 millones del Gordo de la Primitiva, los 600.000 de la Bonoloto y los premios de la ONCE de hoy domingo 1 de noviembre de 2026

Este domingo 1 de noviembre de 2026 se han celebrado los sorteos de la Bonoloto, Gordo de la Primitiva y ONCE. Comprueba aquí dónde han sido validados.

Bonoloto

El sorteo de la Bonoloto de hoy, domingo 01 de noviembre de 2026, agraciado con bote de 600.000 euros, ha sido para el número 09, 27, 28, 35, 47 y 48, siendo el número complementario el 32 y el reintegro el 8.

De Primera Categoría (6 aciertos) no existen boletos acertantes, por lo que con el BOTE generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo de BonoLoto un único acertante podría ganar 1.000.000,00

de euros.

De Segunda Categoría (5 aciertos + Complementario) existen TRES boletos acertantes que han sido validados en el Despacho Receptor Nº 71.555 de ÉCIJA (Sevilla), en el Nº 79.010 de GANDÍA (Valencia) y en la Administración de Loterías Nº 3 de TORREJÓN DE ARDOZ (Madrid).

Gordo de la Primitiva

El resultado del Gordo de la Primitiva de hoy, domingo 01 de noviembre de 2026 ha agraciado al número 09, 26, 41, 43 y 46 y la clave 7.

De Primera Categoría (5+1) no existen boletos acertantes, por lo que, con el BOTE generado que se pondrá en juego en el sorteo de El Gordo de la Primitiva del próximo domingo, un único acertante podría ganar 21.000.000,00 de euros.

De Segunda Categoría (5+0) existe UN boleto acertante, que ha sido validado en la Administración de Loterías Nº 3 de VALDEMORO (Madrid), situada en C.C. El Restón, L-41 - Avenida Mediterráneo, 3.

ONCE

El número ganador del sorteo del Sueldazo de la ONCE celebrado hoy domingo 01 de noviembre de 2026 ha sido el 19185 de la serie 006. Los afortunados acertantes se llevan un sueldo de 5.000 euros al mes durante veinte años y 300.000 euros. Los números del 19185 que no coincidan con la serie tendrán un premio de 20.000 euros.

Número: 17121 Serie: 011

Número: 20401 Serie: 050

Número: 63504 Serie: 004

Número: 79377 Serie: 026

El resultado del sorteo del Super Once de hoy, domingo 01 de noviembre de 2026 es 03, 05, 11, 12, 21, 31, 32, 33, 36, 40, 44, 48, 51, 54, 58, 60, 64, 79, 80 y 85.