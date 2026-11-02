Lotería Primitiva de España
Lotería Primitiva: Resultado del sorteo de hoy lunes 02 de noviembre de 2026
El resultado del sorteo de La Primitiva de hoy, lunes 02 de noviembre de 2026 con un bote de 45.000.000 euros ha agraciado al número 12, 25, 32, 44, 46 y 47 siendo el número complementario el 2 y el reintegro el 2.
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El resultado del sorteo de La Primitiva de hoy, lunes 02 de noviembre de 2026, que cuenta con un bote de 45.000.000 euros, ha agraciado a la combinación formada por los números 12, 25, 32, 44, 46 y 47, siendo el número complementario el 2 y el reintegro el 2.
Además, el Joker de hoy ha premiado con 1 millón de euros al número 7 570 495. La Primitiva, a través de Loterías y Apuestas del Estado, establece que su sorteo ordinario sea los jueves y sábados. Para tener la posibilidad de ganar uno de los premios es necesario registrar un número de seis cifras.
Las combinaciones en el sorteo de La Primitiva varían desde 8 distintas la misma vez o una combinación de más números a elegir. En cada apuesta podrás seleccionar los números de la tabla entre el 1 y el 49.
En La Primitiva, para poder completar el registro de la participación, hay que escoger un número complementario y el del reintegro. Los números de estas dos categorías se escogen de un bombo diferente.
El bote de la Primitiva será para aquel que consiga acertar los 6 números y el reintegro. También puedes jugar en el sorteo de La Primitiva a El Joker y participar en la posibilidad de ganar 1 millón de euros.
Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo de La Primitiva son aquellos que hace públicos la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado. Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones
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