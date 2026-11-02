Antena 3 Noticias
Última hora
Buscar número Lotería Navidad 2026
Lotería de Navidad
Lotería del Niño
Loterías
Lotería Nacional
ONCE
Bonoloto
La Primitiva
Eurojackpot
Gordo Primitiva
Euromillones

Lotería Primitiva de España

Lotería Primitiva: Resultado del sorteo de hoy lunes 02 de noviembre de 2026

El resultado del sorteo de La Primitiva de hoy, lunes 02 de noviembre de 2026 con un bote de 45.000.000 euros ha agraciado al número 12, 25, 32, 44, 46 y 47 siendo el número complementario el 2 y el reintegro el 2.

La Lotería Primitiva

La Lotería Primitiva Antena 3 Noticias

Publicidad

Antena 3 Noticias
Actualizado:
Publicado:

El resultado del sorteo de La Primitiva de hoy, lunes 02 de noviembre de 2026, que cuenta con un bote de 45.000.000 euros, ha agraciado a la combinación formada por los números 12, 25, 32, 44, 46 y 47, siendo el número complementario el 2 y el reintegro el 2.

Además, el Joker de hoy ha premiado con 1 millón de euros al número 7 570 495. La Primitiva, a través de Loterías y Apuestas del Estado, establece que su sorteo ordinario sea los jueves y sábados. Para tener la posibilidad de ganar uno de los premios es necesario registrar un número de seis cifras.

Las combinaciones en el sorteo de La Primitiva varían desde 8 distintas la misma vez o una combinación de más números a elegir. En cada apuesta podrás seleccionar los números de la tabla entre el 1 y el 49.

En La Primitiva, para poder completar el registro de la participación, hay que escoger un número complementario y el del reintegro. Los números de estas dos categorías se escogen de un bombo diferente.

El bote de la Primitiva será para aquel que consiga acertar los 6 números y el reintegro. También puedes jugar en el sorteo de La Primitiva a El Joker y participar en la posibilidad de ganar 1 millón de euros.

Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo de La Primitiva son aquellos que hace públicos la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado. Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Publicidad

Loterías

EuroDreams, la lotería para ganar 20.000 euros al mes

Resultado EuroDreams: Comprobar número hoy lunes 02 de noviembre de 2026

La Lotería Primitiva

Lotería Primitiva: Resultado del sorteo de hoy lunes 02 de noviembre de 2026

Resultados ONCE

Comprobar ONCE: Resultado del Cupón Diario y Super Once hoy lunes 02 de noviembre de 2026

Bonoloto
Bonoloto

Bonoloto: Resultado del sorteo de hoy lunes 02 de noviembre de 2026

Imagen de archivo administración de loterías
Loterías

Dónde han caído los 20,5 millones del Gordo de la Primitiva, los 600.000 de la Bonoloto y los premios de la ONCE de hoy domingo 1 de noviembre de 2026

La Bonoloto de hoy
Bonoloto

Sorteo Bonoloto hoy: Comprobar número del domingo 01 de noviembre de 2026

El ganador del sorteo de la Bonoloto de hoy, domingo 01 de noviembre de 2026 es el 09, 27, 28, 35, 47 y 48, siendo el número complementario el 32 y el reintegro el 8. El ganador de la Bonoloto se lleva un premio de 2.000.000 euros.

Gordo Primitiva: Comprobar resultado del sorteo del domingo
Gordo Primitiva

Resultado Gordo Primitiva: Comprobar número hoy domingo 01 de noviembre de 2026

El número ganador del Gordo de la Primitiva de hoy, domingo 01 de noviembre de 2026 es el 09, 26, 41, 43 y 46 y la clave el 7, con un bote de 20.500.000 euros.

SORTEOS ONCE

ONCE: Comprobar Sueldazo y Super Once, resultado de hoy domingo 01 de noviembre de 2026 en directo

Varias personas guardan cola en una administración de lotería de Alfafar

Dónde han caído los premios de la Primitiva, la Bonoloto y la ONCE de hoy sábado 31 de octubre de 2026

Comprobar Primitiva: Resultado del sorteo de hoy en directo

Comprobar Primitiva: Resultado del sorteo de hoy sábado 31 de octubre de 2026

Publicidad