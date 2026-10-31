Antena 3 Noticias
Última hora
Buscar número Lotería Navidad 2026
Lotería de Navidad
Lotería del Niño
Loterías
Lotería Nacional
ONCE
Bonoloto
La Primitiva
Eurojackpot
Gordo Primitiva
Euromillones

Loterías

Dónde han caído los premios de la Primitiva, la Bonoloto y la ONCE de hoy sábado 31 de octubre de 2026

Consulta los números premiados en los sorteos de este sábado 31 de octubre y dónde han sido validados.

Varias personas guardan cola en una administración de lotería de Alfafar

Varias personas guardan cola en una administración de lotería de Alfafar EFE

Publicidad

Antena 3 Noticias
Publicado:

Este sábado 31 de octubre de 2026 se han celebrado los sorteos de la Bonoloto, La Primitiva y ONCE. Comprueba aquí los resultados y premios.

Bonoloto

El número premiado en la Bonoloto es el 04, 40, 46, 32, 05 y 21, siendo el número complementario el 42 y el reintegro el 2. El sorteo de la Bonoloto tiene un bote de 1.600.000 euros.

De Primera Categoría (6 aciertos) no existen boletos acertantes, por lo que con el BOTE generado que sepondrá en juego en el próximo sorteo de BonoLoto un único acertante podría ganar 600.000,00euros.

Al no existir boletos acertantes de Segunda Categoría (5 aciertos + Complementario), el importe destinado a dicha Categoría pasa a incrementar el de la inmediata inferior.

La Primitiva

El resultado del sorteo de La Primitiva de hoy, sábado 31 de octubre de 2026 es el 27, 08, 30, 02, 17 y 06 , siendo el número complementario el 47 y el reintegro el 1. El número premiado en el sorteo del Joker es el 6262149, premiado con 1 millón de euros.

En el sorteo de La Primitiva de hoy no existen boletos acertantes de Categoría Especial (6 aciertos + Reintegro), por lo que, con el BOTE generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo de

La Primitiva, un único acertante de Primera Categoría con Categoría Especial podría ganar 2.000.000,00 de euros.

De Primera Categoría (6 aciertos) existen DOS boletos acertantes, que han sido validados en el Despacho Receptor Nº 73.425 de SEVILLA y en el Nº 96.285 de MADRID.

De Segunda Categoría (5 aciertos + Complementario) existen TRES boletos acertantes que han sido validados en la Administración de Loterías Nº 10 de GRANOLLERS (Barcelona), en la Nº 34 de CÓRDOBA y en la Nº 3 de COLLADO VILLALBA (Madrid).

ONCE

El resultado del sorteo del Cuponazo de la ONCE celebrado hoy, sábado 31 de octubre de 2026 ha agraciado al número 40606 de la serie 044

Número: 27010 Serie: 029

Número: 68815 Serie: 024

Número: 82595 Serie: 033

Número: 95225 Serie: 033

El resultado del sorteo del Super Once de hoy, sábado 31 de octubre de 2026 es 01, 02, 03, 20, 22, 24, 27, 29, 30, 32, 36, 40, 52, 59, 62, 63, 67, 76, 78 y 84.

Publicidad

Loterías

Varias personas guardan cola en una administración de lotería de Alfafar

Dónde han caído los premios de la Primitiva, la Bonoloto y la ONCE de hoy sábado 31 de octubre de 2026

Comprobar Primitiva: Resultado del sorteo de hoy en directo

Comprobar Primitiva: Resultado del sorteo de hoy sábado 31 de octubre de 2026

SORTEOS ONCE

Resultado ONCE: Comprobar Sueldazo y Super Once hoy sábado 31 de octubre de 2026

Loterías y Apuestas del Estado de España: Bonoloto
Bonoloto

Sorteo Bonoloto hoy: Comprobar número del sábado 31 de octubre de 2026

Sorteo Lotería Nacional: Comprobar décimo de hoy sábado 31 de octubre, en directo
Lotería Nacional

Sorteo Lotería Nacional: Comprobar décimo de hoy sábado 31 de octubre, en directo

Lotería Nacional
Lotería Nacional de España

Resultado Lotería Nacional: Comprobar número hoy sábado 31 de octubre de 2026

Comprueba tu número de la Lotería Nacional de hoy, sábado 31 de octubre de 2026, en el que podrás ganar un primer premio de 600.000 euros.

EUROJACKPOT HOY
Eurojackpot

Eurojackpot ONCE: Resultado de hoy viernes 30 de octubre de 2026

El número ganador del Eurojackpot de hoy, viernes 30 de octubre de 2026 es el 21 26 37 39 42 y los soles 05 y 07.

La Bonoloto de hoy

Comprobar Bonoloto: Resultado del sorteo de hoy viernes 30 de octubre de 2026

Sorteos ONCE: Comprobar Cupón Diario y Super ONCE hoy

ONCE: Resultado del Cupón Diario, Mi Día de la ONCE y Super Once hoy viernes 30 de octubre de 2026

Euromillones

Comprobar Euromillones: Resultado del sorteo de hoy viernes 30 de octubre de 2026

Publicidad