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Comprobar Primitiva hoy: Resultado del sorteo del sábado 08 de agosto de 2026

El ganador del sorteo de La Primitiva de hoy, sábado 08 de agosto de 2026 es el 12, 21, 25, 26, 43 y 49, siendo el número complementario el 19 y el reintegro el 2. El ganador de La Primitiva se lleva un premio de 56.000.000 euros.

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La Primitiva: Resultado del sorteo de hoy de La Primitiva Antena 3 Noticias

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Ya conocemos el resultado del sorteo de La Primitiva de hoy, sábado 08 de agosto de 2026 que cuenta con un bote de 56.000.000 euros. El resultado de La Primitiva hoy es el 12, 21, 25, 26, 43 y 49, siendo el número complementario el 19 y el reintegro el 2. El número premiado en el sorteo del Joker es el 8 880 558 premiado con 1 millón de euros.

La Primitiva es un juego administrado por Loterías y Apuestas del Estado que se celebra dos veces a la semana, los jueves y sábados. Cada apuesta válida de La Primitiva consiste en un número de seis cifras. Por cada apuesta, se pueden hacer hasta 8 combinaciones al mismo tiempo o una combinación con más números en juego.

El sorteo de la Primitiva permite seleccionar un número desde el 1 hasta el 49 para jugar. Para poder jugar en el sorteo de la Primitiva, hay que escoger también otros dos números: el complementario y el reintegro. La selección se hace en un bombo distinto.

El bote de la Primitiva será para aquel que consiga acertar los 6 números y el reintegro. Si participas en El Joker en el sorteo de La Primitiva, optarás a un premio de 1 millón de euros.

Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo de La Primitiva son aquellos que hace públicos la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado. Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones

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