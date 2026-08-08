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Comprobar Bonoloto: Resultado del sorteo de hoy sábado 08 de agosto de 2026

El resultado del sorteo de la Bonoloto de hoy, sábado 08 de agosto de 2026 con un bote de 700.000 euros ha agraciado al número 19, 30, 35, 38, 43 y 46, siendo el número complementario el 3 y el reintegro el 2.

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Ya conocemos el resultado de la Bonoloto de hoy, sábado 08 de agosto de 2026. El número premiado en la Bonoloto es el 19, 30, 35, 38, 43 y 46, siendo el número complementario el 3 y el reintegro el 2. El sorteo de la Bonoloto tiene un bote de 700.000 euros.

En el sorteo de la Bonoloto hay que seleccionar seis números en total, que vayan desde el 1 al 49, para combinarlos entre sí. El precio de una apuesta individual es de 0,50 euros a pesar de que el sorteo exige un mínimo de dos apuestas, por lo que el importe asciende a 1 euro.

Las apuestas pueden ser sencillas, con hasta 8 combinaciones a la vez de números de seis dígitos o se pueden hacer apuestas múltiples con más números en juego.

La Bonoloto se celebra diariamente, de lunes a sábado. El primer sorteo de la Bonoloto data de 1988 y desde entonces ha sufrido pocos cambios, manteniéndose prácticamente igual hasta hoy, a excepción de la incorporación del reintegro.

Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo de la Bonoloto son aquellos que hace públicos la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado. Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones en este artículo.

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