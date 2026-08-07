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Comprobar Bonoloto: Resultado del sorteo de hoy viernes 7 de agosto de 2026

El ganador del sorteo de la Bonoloto de hoy, viernes 07 de agosto de 2026 es el 03, 22, 25, 42, 43 y 49, siendo el número complementario el 8 y el reintegro el 7. El ganador de la Bonoloto se lleva un premio de 1.100.000 euros.

Loterías y Apuestas del Estado de España: Bonoloto

Loterías y Apuestas del Estado de España: Bonoloto Antena 3 Noticias

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El sorteo de la Bonoloto de hoy, viernes 07 de agosto de 2026 agraciado con bote de 1.100.000 euros, ha sido para el número 03, 22, 25, 42, 43 y 49, siendo el número complementario el 8 y el reintegro el 7.

Para jugar a la Bonoloto deberás seleccionar 6 números en una tabla compuesta de números que van del 1 al 49. Puedes hacer apuestas sencillas de varios bloques seleccionando 8 combinaciones de 6 números o más. El precio de una apuesta individual es de 0,50 euros a pesar de que el sorteo exige un mínimo de dos apuestas, por lo que el importe asciende a 1 euro.

El sorteo permite la opción de jugar hasta 8 combinaciones de 6 números cada una al mismo tiempo (sencilla) o de más números que se correspondan con otras apuestas.

El sorteo de la Bonoloto es una lotería que se celebra 6 días a la semana, de lunes a sábado. El primer sorteo de la Bonoloto data de 1988 y desde entonces ha sufrido pocos cambios, manteniéndose prácticamente igual hasta hoy, a excepción de la incorporación del reintegro.

Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo de la Bonoloto son aquellos que hace públicos la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado. Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones en este artículo.

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