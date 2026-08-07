Bonoloto
Comprobar Bonoloto: Resultado del sorteo de hoy viernes 7 de agosto de 2026
El ganador del sorteo de la Bonoloto de hoy, viernes 07 de agosto de 2026 es el 03, 22, 25, 42, 43 y 49, siendo el número complementario el 8 y el reintegro el 7. El ganador de la Bonoloto se lleva un premio de 1.100.000 euros.
Publicidad
El sorteo de la Bonoloto de hoy, viernes 07 de agosto de 2026 agraciado con bote de 1.100.000 euros, ha sido para el número 03, 22, 25, 42, 43 y 49, siendo el número complementario el 8 y el reintegro el 7.
Para jugar a la Bonoloto deberás seleccionar 6 números en una tabla compuesta de números que van del 1 al 49. Puedes hacer apuestas sencillas de varios bloques seleccionando 8 combinaciones de 6 números o más. El precio de una apuesta individual es de 0,50 euros a pesar de que el sorteo exige un mínimo de dos apuestas, por lo que el importe asciende a 1 euro.
El sorteo permite la opción de jugar hasta 8 combinaciones de 6 números cada una al mismo tiempo (sencilla) o de más números que se correspondan con otras apuestas.
El sorteo de la Bonoloto es una lotería que se celebra 6 días a la semana, de lunes a sábado. El primer sorteo de la Bonoloto data de 1988 y desde entonces ha sufrido pocos cambios, manteniéndose prácticamente igual hasta hoy, a excepción de la incorporación del reintegro.
Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo de la Bonoloto son aquellos que hace públicos la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado. Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones en este artículo.
Más Noticias
- Sorteo Lotería Nacional: Comprobar décimo de hoy sábado 8 de agosto, en directo
- Lotería Nacional: Resultado de hoy sábado 8 de agosto de 2026
- Dónde han caído el bote de 110 millones de euros del Euromillones, el de 110 millones de la Bonoloto, y los del Eurojackpot y la ONCE de hoy viernes 7 de agosto de 2026
Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.
Publicidad