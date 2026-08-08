Lotería Nacional de España
Lotería Nacional: Resultado de hoy sábado 8 de agosto de 2026
El resultado del sorteo de la Lotería Nacional de hoy, sábado 8 de agosto de 2026 con un primer premio a la serie de 600.000 euros ha agraciado al número 57521.
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Ya conocemos todos los números premiados del sorteo de la Lotería Nacional de hoy sábado 8 de agosto. Comprueba tu décimo, consulta el resultado y todos los premios repartidos en el sorteo administrado por Loterías y Apuestas del Estado:
- 57521, primer premio de la Lotería Nacional, 60.000 euros al décimo
- 23381, segundo premio de la Lotería Nacional, 12.000 euros al décimo
- 6293, 4553, 7335 y 2353, premios de 150 euros
- 199, 936, 943, 222, 176, 947, 091, 683, 776 y 690, premios de 30 euros por décimo
- 29, 96, 67, 62, 68, 97, 02, 22 y 62, premios de 12 euros al décimo
- 1, 8 y 2, reintegros del sorteo de la Lotería Nacional
Todos los jueves y sábados se celebra el sorteo de la Lotería Nacional con premios de distinta cuantía en función del día de la semana. Para tener la posibilidad de ganar uno de los premios es necesario registrar un número de 5 cifras. El precio de cada boleto puede cambiar dependiendo del día: los décimos del jueves tendrán un precio total de 3 euros para jugar en la Lotería Nacional, mientras que los sábados será un total de 6 euros el importe.
El sorteo de la Lotería Nacional es el que más premios reparte de España y es distribuido por Loterías y apuestas del Estado. Para formar el número ganador del sorteo se extraen 2 números de 5 cifras, que determinarán el primer y segundo premio de la Lotería Nacional. El Premio Especial, por su parte, se obtiene al coincidir una fracción y una serie del billete, dando 3 reintegros.
Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo de la Lotería Nacional son aquellos que hace públicos la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado. Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones en este artículo.
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