Comprobar Eurojackpot: Resultado del sorteo de la ONCE hoy viernes 7 de agosto de 2026

El resultado del sorteo del Eurojackpot de la ONCE de hoy viernes 07 de agosto de 2026 es el 01 03 06 13 y 23 y los soles los números 05 y 07.

Los viernes se celebra el sorteo del Eurojackpot ofrecido por la ONCE y tendrás la posibilidad de ganar un premio final de 10 millones de euros. Los distintos sorteos se acumulan en el Eurojackpot y puedes optar al premio de la primera catagoría de 90 millones de euros. El 50% de las apuestas del sorteo del Eurojackpot se transfiere a premios.

El sorteo del Eurojackpot ofrece la posibilidad de jugar una apuesta sencilla o múltiple. Para poder participar en la apuesta sencilla, hay que seleccionar 5 números distintos que vayan del 1 al 5 acompañados de 2 soles, desde el 1 hasta el 10. En el caso de querer jugar en la apuesta múltiple, es necesario escoger 5, 6, 7, 8, 9 o incluso 10 números con 2, 3, 4 o 5 soles. Si prefieres jugar al Eurojackpot con una apuesta múltiple, deberás seleccionar 5, 6, 7, 8, 9 o 10 números, y 2, 3, 4 o 5 soles. El coste del boleto del sorteo seguirá siendo el mismo que para la simple.

Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo del Eurojackpot de la Once son aquellos que hace públicos la Organización Nacional de Ciegos de España (ONCE). Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones en este artículo.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.