Euromillones: Resultado del sorteo de hoy viernes 7 de agosto de 2026

Ya conocemos el resultado del sorteo de Euromillones de hoy, viernes 07 de agosto de 2026 que cuenta con un bote de 110.000.000 euros. El resultado del Euromillones hoy es el 26, 29, 35, 38 y 47, siendo las estrellas el 01 y 02. El código premiado en el sorteo del Millón de Euromillones es el FDB34577 premiado con 1 millón de euros.

Euromillones ofrece la posibilidad de ganar los distintos premios al escoger los 5 números, entre el 1 y el 50, junto a las dos estrellas que solo van desde el 1 hasta el 11. Para poder obtener alguno de los premios será necesario acertar 5 números y 1 o ninguna estrella, 4 números y 2, 1 o ninguna estrella, 3 números y 2,1 ó 0 estrellas, 2 números y 2, 1 ó 0 estrellas; y 1 número y las 2 estrellas. Cada apuesta que realices tiene un precio de 2,50 euros. Para ganar en el sorteo de Euromillones tendrás que acertar todos los números, aunque también hay premios menores a los que puedes optar.

El sorteo se celebra todos los martes y viernes. Además, cuenta con la participación de nueve países en total: Luxemburgo, Bélgica, España, Suiza, Irlanda, Francia, Portugal, Reino Unido y Austria.

Euromillones ofrece la posibilidad de ganar hasta 190 millones de euros de bote máximo. En el caso de que haya cuatro sorteos sin ningún ganador, la cantidad acumulada hasta el momento pasaría a repartirse entre los premiados de la siguiente categoría.

La mitad de la recaudación del sorteo de Euromillones se destina de forma íntegra a los premios, divididos en trece categorías de distinta cuantía. Los acertantes de primera categoría en el sorteo de hoy se llevarán el mayor premio. Si el premio quedara vacío, la cifra se acumularía para el siguiente sorteo de Euromillones

Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo de Euromillones son aquellos que hace públicos la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado. Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones

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