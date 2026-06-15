Eurodreams
Resultado EuroDreams: Comprobar número hoy lunes 15 de junio de 2026
Comprueba el resultado del EuroDreams de hoy, lunes 15 de junio de 2026. Consulta si eres uno de los premiados del sorteo de hoy.
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Estamos a la espera de conocer el resultado del Eurodreams de hoy, lunes 15 de junio de 2026. A continuación podrás comprobar tu número para saber si has sido uno de los afortunados en el sorteo del Eurodreams de hoy.
El sorteo de EuroDreams se celebra semanalmente, cada lunes y jueves en toda Europa. En este sorteo participan 9 países: Bélgica, Irlanda, Austria, Portugal, España, Reino Unido, Francia, Irlanda, Luxemburgo y SuizaEs necesario elegir seis cifras comprendidas entre el 1 y el 40 de la categoría pronósticos, y un solo número del 1 al 5 de la categoría número dream (o sueño).
Al acertar el número dream o sueño, sin tener en cuenta acertar los 6 números, puedes ganar el reintegro. Cada apuesta del sorteo del EuroDreams cuesta 2,50 €.La apuesta se hace efectiva con el pago de 2,50 € por cada una en tres formas distintas: Simple, Múltiple o Fórmulas especializadas.
Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo del EuroDreams son aquellos que hace públicos la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado. Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones en este artículo.
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