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Comprobar Bonoloto: Resultado del sorteo de hoy lunes 15 de junio de 2026

Comprueba tu número de la Bonoloto de hoy, lunes 15 de junio de 2026, en el que podrás ganar un bote de 1.500.000 euros.

Loterías y Apuestas del Estado de España: Bonoloto

Loterías y Apuestas del Estado de España: BonolotoAntena 3 Noticias

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En breves instantes podrás conocer el resultado de la Bonoloto de hoy, lunes 15 de junio de 2026. Comprueba tu número de la Bonoloto y descubre si ha sido premiado en el sorteo de hoy que cuenta con un bote de 1.500.000 euros.

El sorteo de la Bonoloto se juega seleccionando 6 números de una tabla con números del 1 al 49. Puedes jugar con apuestas sencillas de varios bloques haciendo hasta 8 combinaciones de 6 números de una sola vez o combinando más números. El importe para participar en el sorteo de La Bonoloto es de 0,50 euros en total. El mínimo de apuestas que hay que hacer para jugar en el sorteo es de dos, así que el coste es de 1 euro.

Para participar en el sorteo puedes jugar de forma puntual de lunes a sábado o los 6 días gracias a la apuesta semanal de la Bonoloto.

La Bonoloto se celebra diariamente, de lunes a sábado. Un sorteo que se celebró por primera vez en 1988 y ha tenido pocos cambios, como el reintegro.

Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo de la Bonoloto son aquellos que hace públicos la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado. Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones en este artículo.

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