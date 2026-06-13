Dónde han caído el bote de 14 millones de euros de La Primitiva, los 700.000 de la Bonoloto, y los premios de la ONCE de hoy sábado 13 de junio de 2026

Este sábado 13 de junio de 2026 se han celebrado los sorteos de la Bonoloto, La Primitiva y ONCE. Comprueba aquí dónde han sido validados.

Bonoloto

El resultado de la Bonoloto de hoy, sábado 13 de junio de 2026 ha agraciado al número 05, 07, 31, 35, 37 y 39, siendo el número complementario el 8 y el reintegro el 4.

De Primera Categoría (6 aciertos) no existen boletos acertantes, por lo que con el BOTE generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo de BonoLoto un único acertante podría ganar 1.100.000,00

euros.

Al no existir boletos acertantes de Segunda Categoría (5 aciertos + Complementario), el importe destinado a dicha Categoría pasa a incrementar el de la inmediata inferior.

La Primitiva

El ganador de La Primitiva de hoy, sábado 13 de junio de 2026 ha sido para el número 18, 20, 21, 23, 33 y 41, siendo el número complementario el 15 y el reintegro el 9. El sorteo de La Primitiva tiene un bote de 14.000.000 euros. El número premiado en el sorteo del Joker es el premiado con 1 millón de euros.

En el sorteo de La Primitiva de hoy no existen boletos acertantes de Categoría Especial (6 aciertos + Reintegro) ni de Primera Categoría (6 aciertos), por tanto, el fondo destinado a ambas Categorías se ofrecerá como BOTE en el próximo sorteo de La Primitiva, donde un único acertante de Primera Categoría con Categoría Especial podría ganar 15.500.000,00 euros.

De Segunda Categoría (5 aciertos + Complementario) existen DOS boletos acertantes, que han sido validados en el Despacho Receptor nº 36.540 de MANZANIL – LOJA (Granada), situado en Avda. Andalucía, 91, y en la Administración de Loterías nº 1 de SANTA MARÍA DEL PÁRAMO (León), situada en Cirilo Santos, 22.

La ONCE

El sorteo del Sueldazo de la ONCE de hoy sábado 13 de junio de 2026 dotado con un premio de 300.000 euros y 5.000 euros al mes durante 20 años, ha agraciado al número 65754 de la serie 034.

Números premiados con 24.000 euros anuales durante 10 años en el Sueldazo de la ONCE:

Número: 42065 Serie: 039

Número: 53876 Serie: 044

Número: 59641 Serie: 054

Número: 76419 Serie: 015

El resultado del sorteo del Super Once de hoy, sábado 13 de junio de 2026 es 02, 03, 15, 16, 18, 26, 28, 34, 35, 40, 42, 46, 47, 49, 62, 63, 64, 66, 67, 81.

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