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Dónde han caído el bote de 8,9 millones de euros del Gordo de la Primitiva, los 1,1 de la Bonoloto, y los premios de la ONCE de hoy domingo 14 de junio de 2026

Consulta los números premiados en los sorteos de este domingo 14 de junio y dónde han sido validados.

Imagen de archivo de una administración de Loterías y Apuestas del Estado.

Imagen de archivo de una administración de Loterías y Apuestas del Estado.Getty

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Publicado:

Este domingo 14 de junio de 2026 se han celebrado los sorteos de la Bonoloto, Gordo de la Primitiva y ONCE. Comprueba aquí dónde han sido validados.

Bonoloto

El número premiado en la Bonoloto de este domingo 14 de junio es el 10, 19, 31, 36, 42 y 47, siendo el número complementario el 8 y el reintegro el 8.

De Primera Categoría (6 aciertos) no existen boletos acertantes, por lo que con el BOTE generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo de un único acertante podría ganar 1.500.000,00euros.

Al no existir boletos acertantes de Segunda Categoría (5 aciertos + Complementario), el importe destinado a dicha Categoría pasa a incrementar el de la inmediata inferior

Gordo de la Primitiva

El ganador del Gordo de la Primitiva de hoy, domingo 14 de junio de 2026, ha sido para el número 12, 23, 29, 35 y 50, y la clave el 7.

De Primera Categoría (5+1) no existen boletos acertantes, por lo que, con el BOTE generado que se pondrá en juego en el sorteo de del próximo domingo, un único acertante podría ganar 9.300.000,00 euros.

Al no existir boletos acertantes de Segunda Categoría (5+0), el importe destinado a premios de dicha Categoría pasa a incrementar el destinado a la Categoría inmediata inferior (4+1).

ONCE

El sorteo del Sueldazo de la ONCE de hoy domingo 14 de junio de 2026 dotado con un premio de 300.000 euros y 5.000 euros al mes durante 20 años, ha agraciado al número 29814 de la serie 031.

Número: 02500 Serie: 052

Número: 55981 Serie: 013

Número: 65888 Serie: 037

Número: 94593 Serie: 005

El resultado del sorteo del Super Once de hoy, domingo 14 de junio de 2026 es 03, 05, 10, 13, 29, 31, 32, 33, 37, 40, 45, 49, 59, 62, 64, 68, 75, 77, 78, 80.

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Imagen de archivo de una administración de Loterías y Apuestas del Estado.

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