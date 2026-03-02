Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Resultado EuroDreams: Comprobar número hoy lunes 02 de marzo de 2026

Consulta los números premiados del sorteo del EuroDreams de hoy, lunes 02 de marzo de 2026 y comprueba el resultado del sorteo de hoy.

Imagen de resultado de Eurodreams

Imagen de resultado de EurodreamsAntena 3 Noticias

Publicado:
Publicado:

En breves instantes podrás conocer el resultado del Eurodreams de hoy, lunes 02 de marzo de 2026. Comprueba tu número del Eurodreams y descubre si ha sido premiado en el sorteo de hoy.

El sorteo de EuroDreams se celebra en nueve países de Europa semanalmente, cada lunes y jueves.

Para tener la opción de ganar uno de los premios es necesario registrar 6 números que vayan del 1 al 40 de la 1ª matriz y solo un número del 1 al 5 de la 2ª matriz (número dream o sueño).

Además, si eres uno de los acertantes del número dream o sueño, independientemente del resto de premios, tendrás derecho al reintegro. Cada apuesta del EuroDreams tiene un precio de 2,50 €.

La apuesta se hace efectiva con el pago de 2,50 € por cada una en tres formas distintas: Simple, Múltiple o Fórmulas especializadas.

Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo del EuroDreams son aquellos que hace públicos la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado. Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones en este artículo.

