Comprobar Gordo Primitiva: Resultado del sorteo de hoy domingo 01 de marzo de 2026

Ya conocemos el resultado del Gordo de la Primitiva de hoy, domingo 01 de marzo de 2026. El número premiado en el Gordo de la Primitiva es el 03, 13, 25, 45 y 52 y la clave compuesta por el número 0. El sorteo del Gordo de la Primitiva tiene un bote de 5.200.000 euros. El Gordo de la Primitiva es un sorteo que pertenece a Loterías y Apuestas del Estado.

Para participar debes elegir 5 números del 1 al 54 de la 1ª matriz (pronósticos) y un número del 0 al 9 de Para participar debes elegir 5 números del 1 al 54 de la 1ª matriz (pronósticos) y un número del 0 al 9 de la 2ª matriz, que es el número clave.

Además, si eres uno de los acertantes del número clave, independientemente del resto de premios, tendrás derecho al reintegro. Cada apuesta de El Gordo de La Primitiva cuesta 1,50 €. La apuesta se hace efectiva con el pago de 1,50 € por cada una en tres formas distintas: Simple, Múltiple o Fórmulas especializadas.

Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo del Gordo de la Primitiva son aquellos que hace públicos la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado. Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones en este artículo.

