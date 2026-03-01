Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Lotería de Navidad
Lotería del Niño
Loterías
Lotería Nacional
ONCE
Bonoloto
La Primitiva
La Grossa
Eurojackpot
Gordo Primitiva
Euromillones

Gordo Primitiva

Comprobar Gordo Primitiva: Resultado del sorteo de hoy domingo 01 de marzo de 2026

El ganador del sorteo del Gordo de la Primitiva de hoy, domingo 01 de marzo de 2026 es el 03, 13, 25, 45 y 52 y la clave el 0. El ganador del Gordo de la Primitiva se lleva un premio de 5.200.000 euros.

El Gordo de la Primitiva: Resultado del sorteo de hoy, en directo

El Gordo de la Primitiva: Resultado del sorteo de hoy, en directoAntena 3 Noticias

Publicidad

Antena 3 Noticias
Actualizado:
Publicado:

Ya conocemos el resultado del Gordo de la Primitiva de hoy, domingo 01 de marzo de 2026. El número premiado en el Gordo de la Primitiva es el 03, 13, 25, 45 y 52 y la clave compuesta por el número 0. El sorteo del Gordo de la Primitiva tiene un bote de 5.200.000 euros. El Gordo de la Primitiva es un sorteo que pertenece a Loterías y Apuestas del Estado.

Para participar debes elegir 5 números del 1 al 54 de la 1ª matriz (pronósticos) y un número del 0 al 9 de Para participar debes elegir 5 números del 1 al 54 de la 1ª matriz (pronósticos) y un número del 0 al 9 de la 2ª matriz, que es el número clave.

Además, si eres uno de los acertantes del número clave, independientemente del resto de premios, tendrás derecho al reintegro. Cada apuesta de El Gordo de La Primitiva cuesta 1,50 €. La apuesta se hace efectiva con el pago de 1,50 € por cada una en tres formas distintas: Simple, Múltiple o Fórmulas especializadas.

Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo del Gordo de la Primitiva son aquellos que hace públicos la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado. Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones en este artículo.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

Publicidad

Loterías

EL GORDO DE LA PRIMITIVA HOY

Comprobar Gordo Primitiva: Resultado del sorteo de hoy domingo 01 de marzo de 2026

SORTEOS ONCE

ONCE: Comprobar Cuponazo y Super Once, resultado de hoy domingo 01 de marzo de 2026 en directo

SORTEO BONOLOTO

Sorteo Bonoloto hoy: Comprobar número del domingo 01 de marzo de 2026

Administración de loterías en Castellón de la Plana
Loterías

Dónde han caído el bote de 114,5 millones de euros de la Primitiva, los 700.000 de la Bonoloto, y los premios de la ONCE de hoy sábado 28 de febrero de 2026

SORTEO BONOLOTO
Bonoloto

Bonoloto: Resultado del sorteo de hoy sábado 28 de febrero de 2026

SORTEOS ONCE
ONCEONCE

ONCE: Resultado del Cuponazo y Super Once hoy sábado 28 de febrero de 2026

Comprueba tu número del sorteo del Cuponazo y Super Once de hoy, sábado 28 de febrero de 2026. Consulta los números premiados de los sorteos de la ONCE y descubre si tu número ha sido agraciado.

LA PRIMITIVA HOY
Lotería Primitiva de España

Lotería Primitiva: Resultado del sorteo de hoy sábado 28 de febrero de 2026

El resultado del sorteo de La Primitiva de hoy, sábado 28 de febrero de 2026 con un bote de 113.500 euros ha agraciado al número 04, 05, 06, 12, 24 y 47, siendo el número complementario el 01 y el reintegro el 4.

Sorteo Lotería Nacional: Comprobar décimo de hoy sábado 28 de febrero, en directo

Sorteo Lotería Nacional: Comprobar décimo de hoy sábado 28 de febrero, en directo

Lotería Nacional: Resultado de hoy sábado 28 de febrero de 2026

Resultado Lotería Nacional: Comprobar número hoy sábado 28 de febrero de 2026

Administración de Lotería

Dónde han caído el bote de 159 millones de euros del Euromillones, los premios de la Bonoloto, el Eurojackpot y la ONCE de hoy viernes 27 de febrero de 2026

Publicidad