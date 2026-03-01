Dónde han caído el bote de 5'2 millones del Gordo de la Primitiva, el de 1'1 de la Bonoloto y los premios de la ONCE de hoy domingo 1 de marzo de 2026

Este domingo 22 de febrero de 2026 se han celebrado los sorteos de la Bonoloto, Gordo de la Primitiva y ONCE. Comprueba aquí dónde han sido validados.

Bonoloto

El sorteo de la Bonoloto de hoy, domingo 1 de marzo de 2026 agraciado con un bote de 4.900.000 euros, ha sido para el número 21, 46, 09, 43, 38 y 45, siendo el número complementario el 27 y el reintegro el 0.

De Primera Categoría (6 aciertos) no existen boletos acertantes, por lo que con el BOTE generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo de un único acertante podría ganar 1.500.000,00euros.

De Segunda Categoría (5 aciertos + Complementario) existe UN boleto acertante que ha sido validado en la Administración de Loterías nº 206 de MADRID, situada en Nuestra Señora de Valverde, 55.

Gordo de la Primitiva

En cuanto al resultado del Gordo de la Primitiva de hoy, domingo 1 de marzo de 2026, ha agraciado al número 52, 03, 13, 45 y 25, siendo la clave 0. El participante que posea el cupón con la combinación ganadora y la clave ganará un bote de 5.200.000 euros.

De Primera Categoría (5+1) no existen boletos acertantes, por lo que, con el BOTE generado que se pondrá en juego en el sorteo de del próximo domingo, un único acertante podría ganar 6.100.000,00 euros.

Al no existir boletos acertantes de Segunda Categoría (5+0), el importe destinado a premios de dicha Categoría pasa a incrementar el destinado a la Categoría inmediata inferior (4+1).

ONCE

El resultado del sorteo del Sueldazo de la ONCE de hoy domingo 1 de marzo de 2026 ha agraciado la serie 044 del número 82541 que ha resultado premiado con un sueldo de 5.000 euros al mes durante 20 años más 300.000 euros al contado. Los números del 82541 que no coincidan con la serie otorgan un premio de 20.000 euros.

El bote final del sorteo del Sueldazo reparte 5.000 euros mensuales para 20 años y un máximo de 300.000 euros al contado. Puedes ganar uno de los 4 segundos premios que se reparten durante 10 años con 2.000 euros mensuales. El sorteo permite ganar premios de 1ª categoría y de 2ª con opción a reclamarlos en un plazo de 30 días naturales. La 2º categoría puede acumularse en la 1ª y 2ª del próximo sorteo en un total de 240.000 euros si nadie ha comprado el número ganador. Puedes ganar el bote final con un número de 5 cifras, a elegir entre 100.000 números, y un número de serie que vaya del 1 al 55.

Resultado Super Once

El resultado del sorteo del Super Once de hoy, domingo 1 de marzo de 2026 es 02, 08, 12, 15, 18, 23, 27, 28, 29, 37, 41, 49, 52, 57, 60, 62, 63, 66,72 y 75.

En el sorteo del Super 11, celebrado el domingo 1 de marzo, no han aparecido apuestas ganadoras de 11 aciertos de 11 jugados, de 10 aciertos de 10 jugados ni de 10 aciertos de 11 jugados.

Ninguno de los premios es acumulativo. En el caso de que coincidan varios premios en una misma combinación, se abonará el importe del premio superior.

El lunes, 2 de marzo de 2026 un único acertante podría ganar: 1.000.000 €

El precio unitario de la combinación es de un euro (1€) por sorteo.

