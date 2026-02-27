Dónde han caído el bote de 159 millones de euros del Euromillones, los premios de la Bonoloto, el Eurojackpot y la ONCE de hoy viernes 27 de febrero de 2026

Este viernes 27 de febrero de 2026 se han celebrado los sorteos de la Bonoloto, EuroMillones, Eurojackpot y ONCE. Comprueba aquí dónde han sido validados.

Bonoloto

El número premiado de hoy, viernes 27 de febrero de 2026 en la Bonoloto es el 28, 44, 43, 05, 06 y 37 siendo el número complementario el 31 y el reintegro el 5. Además,la recaudación del sorteo ascendió a 2.471.335,00 .-euros.

De Primera Categoría (6 aciertos) no existen boletos acertantes, por lo que con el BOTE generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo de un único acertante podría ganar 700.000,00euros.

De Segunda Categoría (5 aciertos + Complementario) existe UN boleto acertante que ha sido validado en el Despacho Receptor nº 86.970 de O GROVE (Pontevedra), situado en Rua Castelao, 116.

Euromillones

El resultado del Euromillones hoy viernes 27 de febrero de 2026 es el 27, 24, 39, 42 y 14, siendo las estrellas el 10 y 06. El código premiado en el sorteo del Millón de Euromillones es el ZDH01056 premiado con 1 millón de euros.

En el sorteo de de hoy no existen boletos acertantes de Primera Categoría (5 + 2). En ESPAÑA existe UN boleto acertante de Segunda Categoría (5 + 1), que ha sido validado en la Administración de Loterías nº 6 de ALICANTE, situada en Portugal, 35.

En ESPAÑA existen DOS boletos acertantes de Tercera Categoría (5 + 0).Con el generado, en el próximo sorteo de un único acertante de Primera Categoría (5 + 2) podría ganar de euros.

El boleto acertante de ha sido validado en la Administración de Loterías nº 1 de BURELA (Lugo), situada en Eijo Garay, 6.

ONCE

El resultado del sorteo del Cuponazo de la ONCE celebrado hoy, viernes 20 de febrero de 2026 ha agraciado al número 88699 de la serie 33. El afortunado poseedor del boleto ganador, cuyas cinco cifras y serie coincidan con las del número y serie premiados en la primera extracción, será agraciado con 9.000.000 de euros.

El resultado del sorteo del Super Once de hoy, viernes 27 de febrero de 2026 es 09 13 16 19 25 32 43 47 49 52 57 58 61 66 67 74 76 78 79 80..

En el sorteo del Super 11, celebrado el viernes 27 de febrero, no han aparecido apuestas ganadoras de 11 aciertos de 11 jugados, de 10 aciertos de 10 jugados ni de 10 aciertos de 11 jugados.

Ninguno de los premios es acumulativo. En el caso de que coincidan varios premios en una misma combinación, se abonará el importe del premio superior.

El sábado, 28 de febrero de 2026 un único acertante podría ganar: 1.000.000 €

El precio unitario de la combinación es de un euro (1€) por sorteo.

Eurojackpot

El resultado del Eurojackpot de hoy, viernes 27 de febrero de 2026 es el 07, 17, 19, 28 y 47 y los soles 2 y 7.

En el sorteo del Eurojackpot, celebrado el viernes 27 de febrero, no han aparecido acertantes de primera categoría en España.

Las 2 combinaciones agraciadas con el premio de Segunda Categoría, que asciende a 430.292,40 euros, han sido vendidas en TUDELA (NAVARRA) y SANTA CRUZ DE TENERIFE (S.C. DE TENERIF).

Ninguno de los premios es acumulativo. En el caso de que coincidan varios premios en una misma combinación, se abonará el importe del premio superior.

Para el martes, 3 de marzo de 2026, el bote del Eurojackpot es de: 10.000.000 €.

