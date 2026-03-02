Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Lotería de Navidad
Lotería del Niño
Loterías
Lotería Nacional
ONCE
Bonoloto
La Primitiva
La Grossa
Eurojackpot
Gordo Primitiva
Euromillones

Lotería Primitiva de España

Comprobar Primitiva hoy: Resultado del sorteo del lunes 02 de marzo de 2026

Consulta los números premiados del sorteo de La Primitiva de hoy, lunes 02 de marzo de 2026 y comprueba el resultado del sorteo que cuenta con un bote de 116.500.000 euros.

La Loter&iacute;a Primitiva

La Lotería PrimitivaAntena 3 Noticias

Publicidad

Antena 3 Noticias
Publicado:

En unos minutos podrás conocer el resultado de La Primitiva de hoy, lunes 02 de marzo de 2026. Comprueba tu número y descubre si ha sido premiado en el sorteo de La Primitiva que cuenta con un bote de 116.500.000 euros.

Para jugar a La Primitiva debes seleccionar 6 números de cada apuesta. Para participar debes seleccionar 6 números, puediendo jugar hasta 8 combinaciones de 6 números (apuestas sencillas de varios bloques) de una sola vez o una combinación de más números. La participación en el sorteo es posible para una 8 combinaciones al mismo tiempo o una de más números.

Para poder optar al premio, se tienen que seleccionar los números que vayan desde el número 1 hasta el 49. En el sorteo de La Primitiva hay que complementar el número en juego con otro número distinto para el complementario y el reintegro. Esos números se seleccionan desde el 1 hasta el 9 en un bombo aparte.

Para ganar el bote de La Primitiva hay que acertar los 6 números más el reintegro. Si participas en El Joker en el sorteo de La Primitiva, optarás a un premio de 1 millón de euros.

Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo de La Primitiva son aquellos que hace públicos la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado. Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

Publicidad

Loterías

Imagen de resultado de Eurodreams

Resultado EuroDreams: Comprobar número hoy lunes 02 de marzo de 2026

La Lotería Primitiva

Comprobar Primitiva hoy: Resultado del sorteo del lunes 02 de marzo de 2026

Resultados ONCE

Comprobar ONCE: Resultado del Cupón Diario y Super Once hoy lunes 02 de marzo de 2026

Sorteo de la Bonoloto: Comprobar resultado de hoy
Bonoloto

Bonoloto: Resultado del sorteo de hoy lunes 02 de marzo de 2026

Administración de Lotería
Loterías

Dónde han caído el bote de 5'2 millones del Gordo de la Primitiva, el de 1'1 de la Bonoloto y los premios de la ONCE de hoy domingo 1 de marzo de 2026

EL GORDO DE LA PRIMITIVA HOY
Gordo Primitiva

Comprobar Gordo Primitiva: Resultado del sorteo de hoy domingo 01 de marzo de 2026

El ganador del sorteo del Gordo de la Primitiva de hoy, domingo 01 de marzo de 2026 es el 03, 13, 25, 45 y 52 y la clave el 0. El ganador del Gordo de la Primitiva se lleva un premio de 5.200.000 euros.

SORTEOS ONCE
ONCE

ONCE: Comprobar Cuponazo y Super Once, resultado de hoy domingo 01 de marzo de 2026 en directo

Comprueba tu número del sorteo del Cuponazo y Super Once de hoy, domingo 01 de marzo de 2026 y consulta el resultado de los sorteos de la ONCE.

SORTEO BONOLOTO

Sorteo Bonoloto hoy: Comprobar número del domingo 01 de marzo de 2026

Administración de loterías en Castellón de la Plana

Dónde han caído el bote de 114,5 millones de euros de la Primitiva, los 700.000 de la Bonoloto, y los premios de la ONCE de hoy sábado 28 de febrero de 2026

SORTEO BONOLOTO

Bonoloto: Resultado del sorteo de hoy sábado 28 de febrero de 2026

Publicidad