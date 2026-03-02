Lotería Primitiva de España
Comprobar Primitiva hoy: Resultado del sorteo del lunes 02 de marzo de 2026
Consulta los números premiados del sorteo de La Primitiva de hoy, lunes 02 de marzo de 2026 y comprueba el resultado del sorteo que cuenta con un bote de 116.500.000 euros.
En unos minutos podrás conocer el resultado de La Primitiva de hoy, lunes 02 de marzo de 2026. Comprueba tu número y descubre si ha sido premiado en el sorteo de La Primitiva que cuenta con un bote de 116.500.000 euros.
Para jugar a La Primitiva debes seleccionar 6 números de cada apuesta. Para participar debes seleccionar 6 números, puediendo jugar hasta 8 combinaciones de 6 números (apuestas sencillas de varios bloques) de una sola vez o una combinación de más números. La participación en el sorteo es posible para una 8 combinaciones al mismo tiempo o una de más números.
Para poder optar al premio, se tienen que seleccionar los números que vayan desde el número 1 hasta el 49. En el sorteo de La Primitiva hay que complementar el número en juego con otro número distinto para el complementario y el reintegro. Esos números se seleccionan desde el 1 hasta el 9 en un bombo aparte.
Para ganar el bote de La Primitiva hay que acertar los 6 números más el reintegro. Si participas en El Joker en el sorteo de La Primitiva, optarás a un premio de 1 millón de euros.
Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo de La Primitiva son aquellos que hace públicos la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado. Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones
