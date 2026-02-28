Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Bonoloto

Comprobar Bonoloto: Resultado del sorteo de hoy sábado 28 de febrero de 2026

Comprueba el resultado de la Bonoloto de hoy, sábado 28 de febrero de 2026. Consulta si eres uno de los premiados del sorteo de hoy.

Bonoloto: Comprobar resultado del sorteo de hoy

Bonoloto: Comprobar resultado del sorteo de hoyAntena 3 Noticias

Estamos a la espera de conocer el resultado de la Bonoloto de hoy, sábado 28 de febrero de 2026. A continuación podrás comprobar tu número para saber si has sido uno de los afortunados en el sorteo de la Bonoloto de hoy.

El sorteo de la Bonoloto es un juego administrado por Loterías y Apuestas del Estado. Para participar debes seleccionar 6 números de una tabla con números del 1 al 49. Puedes jugar a la Bonoloto con apuestas sencillas de varios bloques haciendo hasta 8 combinaciones de 6 números de una sola vez o combinando más números. El precio de una apuesta individual es de 0,50 euros a pesar de que el sorteo exige un mínimo de dos apuestas, por lo que el importe asciende a 1 euro.

Para participar en el sorteo de la Bonoloto podrás hacerlo de forma puntual de lunes a domingo o los seis días gracias a la apuesta semanal.

El sorteo de La Bonoloto se juega desde el lunes hasta el sábado, lo que deja fuera al domingo. El primer sorteo de la Bonoloto se celebró en 1988, manteniéndose prácticamente igual hasta hoy día, salvo por la incorporación del reintegro.

Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo de la Bonoloto son aquellos que hace públicos la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado. Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones en este artículo.

